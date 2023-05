Olimpija po podaljšku do dvojne krone

Nogometaši Olimpije so po naslovu državnega prvaka osvojili tudi pokalni naslov. V finalu pokala Pivovarne Union so v Celju po podaljšku premagali Maribor z 2:1 (0:0, 0:0).

Izbranci Alberta Riere so po državnem naslovu osvojili še pokalnega. Junak tekme je postal Timi Max Elšnik, ki je unovčil enajstmetrovko v sodniškem dodatku podaljška. Olimpija je tako po sezoni 2020/21 spet osvojila pokal, ekipe z Olimpijo v imenu jih imajo zdaj osem. Maribor, ki je ob koncu rednega dela zapravil enajstmetrovko, pa ostaja rekorder z devetimi tovrstnimi lovorikami.

V podaljšku sta uvodoma obe ekipi imeli nekaj neuspešnih strelov, v 103. minuti pa je do odbite žoge v kazenskem prostoru Maribora prišel Justas Lasickas in s približno 13 metrov premagal Ažbeta Juga. V 114. minuti so Mariborčani izenačili, le nekaj sekund po vstopu v igro je z glavo po podaji Ivana Brnića z leve strani zadel Nemanja Mitrović. Že v sodniškem dodatku podaljška pa je sodnik po pregledu posnetka dosodil prekršek nad Admirjem Bristrićem v kazenskem prostoru Maribora, tako da je po večminutnem čakanju sledila enajstmetrovka, s katero je Elšnik odločil zmagovalca.