Olimpija po dveh golih v podaljšku ostaja v Evropi

Nogometaši Celja pa so se zanesljivo uvrstili v zadnji predkrog kvalifikacij Konferenčne lige.
Fotografija: FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec

14.08.2025 ob 23:45
Nogometaši Olimpije so na povratni tekmi 3. kroga konferenčne lige v Albaniji po podaljšku premagali Egnatio s 4:2 (1:1, 2:2). Ljubljančani so se tako prebili v zadnji krog kvalifikacij, potem ko se je prva tekma v Stožicah končala z 0:0.

Celjani kljub porazu ostajajo v Evropi

Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo doma izgubili proti Luganu z 2:4 (1:1).

Nogometaši Celja na povratni tekmi proti Luganu niso nadaljevali niza zmag, a jim tega navijači zagotovo ne bodo zamerili. Uvrstili so se namreč v zadnji, četrti krog kvalifikacij za konferenčno ligo, saj so prvo tekmo v Švici dobili kar s 5:0. Tudi v Celju so pokazali lepo predstavo, bili večji del tekme boljši tekmeci, toda popustili so v zadnjem delu tekme, kar so tekmeci izkoristili in zaostanek 1:2 spremenili v zmago 4:2.

Celje so bo v zadnjem krogu pomerilo z boljšim z obračuna med Banikom iz Ostrave in dunajsko Austrio.

Olimpija je z novim strategom Nizozemca Erwinom van de Looijem v Albaniji po napetem obračunu izločila Egnatio in napredovala v zadnji krog kvalifikacij, kjer jo čaka armenski Noah. Domači so hitro povedli, v 6. minuti je zadel Regi Lushkja (1:0), pred tem in kmalu zatem pa so jim sodniki razveljavili tri zadetke zaradi prepovedanega položaja.

Ljubljančani so izenačili v 32. minuti, ko je po kotu Dioga Pinta z glavo zadel Veljko Jelenković (1:1). V 78. minuti je Antonio Marin po akciji na levi strani poskrbel za vodstvo gostov (1:2), a je Lushkja v 86. minuti z lepim strelom izenačil (2:2) in izsilil podaljšek.

V dodatnih minutah je v 99. minuti Ivan Durdov z močnim strelom pod prečko poskrbel za novo vodstvo Olimpije (2:3), v 107. minuti pa je Alex Blanco po samostojnem prodoru postavil končni izid 2:4.

