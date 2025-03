Olimpija od cilja oddaljena le še deset tekem

Nogometaši Olimpije so očitno že preboleli poraz pod Kalvarijo in se na izgubljen derbi z Mariborom odzvali šampionsko – najprej so premagali prerojeno Muro, konec tedna v lokalnem dvoboju še Radomljane (3:0) in pričakujejo Fifin termin za reprezentančne tekme na varni razdalji pred zasledovalci.

Ljubljančani so zasluženo dobili tekmo v Domžalah, kjer »domujejo« Radomljani in bi lahko še bolj izdatno napolnili mrežo tekmeca. Med najbolj aktivnimi igralci brez doseženega gola je bil prvi zvezdnik zeleno-belih Raul Florucz, ki se je znašel v številnih (pol)priložnostih za gol, toda po 26. tekmi v tej prvenstveni sezoni ostaja pri 12 golih, svojo statistiko pa je ozaljšal s peto asistenco za gol – zabil ga je štoper Marko Ristić, kar v tej sezoni ni običajno za Olimpijo.

Matjaž Kek mlajši je uspešno začel samostojno poglavje na klopi Mure. FOTO: Blaž Samec

26 tekem brez prejetega gola je v tej sezoni v vseh tekmovanjih zbral vratar Matevž Vidovšek.

Sanchez: Lahko bi zabili več golov

»Moram priznati, da sem zadovoljen z opravljenim, saj smo igrali dobro vso tekmo. Bili smo potrpežljivi, ustvarili smo si veliko priložnosti za gol na zelo zahtevni podlagi za igro. Rezultat s 3:0 je gotovo vrhunski, toda naša zmaga bi bila lahko tudi višja. Sprožili smo več kot 20 strelov in bili zelo nevarni. Fantje si zaslužijo krajši premor, saj je za njimi naporno obdobje, vrnili se bomo z bistveno več energije,« je po zmagi Olimpije ocenil njen trener Victor Sanchez, ki je bil vesel nove tekme brez prejetega gola. Vratar Matevž Vidovšek jih je v tej sezoni nanizal že 26 v vseh tekmovanjih.

Zmaga Maribora proti Kopru Izidi 26. kroga: Mura – Primorje 3:1 (1200 gledalcev; Vizinger 8., 70., 80.; Suljanović 75.), Kalcer Radomlje – Olimpija 0:3 (600; Ristić 67., Agba 81., Brest 94.), Bravo Big Bang – Domžale 3:3 (300; Poplatnik 15., Pečar 20., Gidado 82.; Mlakar 31., Šturm 33., Španring 50. avt), Maribor – Koper 4:2 (Tetteh 16./11 m., 84., Soudani 66., Jurhar 76. avt; Domgjoni 6., T. Jurić 19.), Celje – Nafta večerna tekma; pari prihodnjega kroga: Nafta – Maribor, Koper – Mura, Domžale – Celje (vsi 29. 3.), Primorje – Radomlje, Olimpija – Bravo (oba 30. 3.).

Do konca sezone je namreč le še deset krogov, Ljubljančani se torej nahajajo v imenitnem položaju pred zadnjim delom prvenstva, realno in upravičeno lahko merijo na nov naslov prvaka, prvega po enoletnem premoru, ko so morali priznati premoč Celjanom. Španec je imel v mislih zahtevno podlago, ki je na neki način presenetila oba tabora. Enako je namreč izpostavil trener Radomljanov Darjan Slavic.

Prva liga Telemach Olimpija 26 17 6 3 44:12 57 Maribor 26 15 6 5 49:23 51 Bravo 26 12 9 5 42:31 45 Koper 25 12 5 8 37:26 41 Celje 24 10 6 8 46:36 36 Mura 26 9 6 11 30:31 33 Primorje 26 8 6 12 29:46 30 Radomlje 26 7 4 15 26:46 25 Nafta 25 4 7 14 19:42 19 Domžale 26 4 5 17 25:54 17

Uspešen teden Matjaža Keka

»Dopoldan smo naredili ogled in je bilo igrišče pod vodo, zato smo se pripravljali na bolj neposredno igro brez večjega tveganja. Ob prihodu na stadion smo ugotovili, da je igrišče dobro in da lahko igramo na naš način. Tudi zato smo bili sprva premalo konkretni, to pa izboljšali šele po vrnitvi k našim osnovam. Vesel sem, da imamo širok nabor in lahko ponudimo priložnost različnim igralcem, ki dobro izpolnjujejo naloge,« je še dodal Sanchez.

Izpostaviti velja tudi novo zmago Mure. Trener Matjaž Kek mlajši je vodil svojo tretjo tekmo, odkar so mu zaupali vodenje članske ekipe Prekmurcev in gotovo bodo šli črno-beli dobre volje na reprezentančni premor. Mura je namreč z njim v Fazaneriji premagala prav Radomljane in konec minulega tedna še Primorje, vmes pa minimalno klonila le v izdihljajih tekme z Olimpijo v Stožicah.