Olimpija koraka proti naslovu slovenskega nogometnega prvaka

Olimpija zanesljivo koraka proti naslovu slovenskega nogometnega prvaka. Za 20. prvenstveno zmago je v 31. krogu 1. SNL premagala zadnjeuvrščene Domžale, a njen uspeh na igrišču je bil v velikonočnem obdobju v senci dogodkov v zakulisju. Predsednik kluba Adam Delius je nogometne lovke iztegnil v soseščino v Celovec in Šibenik, kjer bi lahko dopolnil svoj »portfelj« nogometnih klubov.

Deliusove aktivnosti so najprej udarile prek Karavank, v Celovcu naj bi se poslovnež z nepremičninami pogovarjal o prevzemu tamkajšnje Austrie, ki mu pod lastništvom nemškega poslovneža hrvaškega rodu Željka Karajice ne gre po načrtih in bije bitko za poslovno stabilnost in prvoligaški status. Iz ljubljanskega moštva so se hitro odzvali.

»Pogovor med kluboma je bil izključno v kontekstu možnega partnerstva med obema kluboma. O izmenjavi igralcev in sodelovanju na področjih treninga, vodenja kluba in marketinga. O temah, ki bi lahko dolgoročno koristile obema moštvoma,« je na Olimpijini spletni strani pojasnil direktor Igor Barišić.

Celovške računice je čez noč spremenil novi kandidat za prevzem Austrie, »zlatar« Helmut Kaltenegger naj bi s poldrugim milijonom evrov pomagal pri pridobitvi tekmovalne licence za koroškega prvoligaša za naslednjo sezono. Deliusov prihod ni bil več aktualen, a čez noč je Münchenčan postal prvi kandidat za prevzem hrvaškega prvoligaša Šibenik. Tamkajšnji mediji so »Ljubljančana« hitro vzeli za svojega in ga tako rekoč že izbrali za novega prvega moža dalmatinskega kluba, ki se na Hrvaškem nikakor ne more utrditi v prvoligaški družbi.

Olimpija 31 20 8 3 53:14 68 Maribor 29 15 8 6 51:26 53 Koper 30 15 7 8 44:29 52 Celje 28 14 6 8 54:40 48 Bravo 31 12 10 9 44:41 46 Primorje 31 9 9 13 36:52 36 Mura 30 9 6 15 33:40 33 Radomlje 30 9 5 16 34:52 32 Nafta 31 5 10 16 30:55 25 Domžale 31 6 5 20 29:59 23

Že obupali nad Karajico

V vlagateljski verigi na zvezi Celovec–Ljubljana–Šibenik je osrednje ime prav Karajica. Šibenik je pod 95-odstotnim okriljem 54-letnega poslovneža, lastnika investicijske družbe SEH Sports & Entertainment Holding GmbH, ki je specializirana za šport, medije in zabavo. Zanimivo je, da ima rojeni Hamburžan pod svojo taktirko še en klub, berlinsko Viktorio, ki tekmuje v četrti nemški ligi.

V Šibeniku so že obupali nad Karajico, ki je veliko obljubljal, naredil pa zelo malo. Ko je prišel, je napovedal obnovitev stadiona in stabilno poslovanje, a od tega ni bilo ničesar. Nasprotno, v klubu so zamujali s plačili zaposlenim in nogometašem, občasno je bil klub brez električne energije in vode, nekaj igralcev pa so zaradi neplačevanja najemnin deložirali iz stanovanj, v katerih so bivali. Bilanca poslovanja za minulo leto prikazuje 774.000 evrov primanjkljaja.

V Šibeniku v Deliusu vidijo zanesljivega vlagatelja in moža, ki bi lahko vzpostavil stabilno delovanje. Toda kako realne so namere o širjenju Adamovih nogometnih lovk v soseščini? Vsa dajanja ali govorice sovpadajo z najuspešnejšim obdobjem Olimpije. Ta pod njegovim vodstvom in glavnim operativcem Igorjem Barišićem, ki ima kot nemški Hrvat zelo razvejane in številčne povezave z rojaki v Nemčiji, postaja denarno stabilen klub in tekmovalno uspešen. Za prihodnost zeleno-belih morebitna Deliusova spogledovanja z drugimi klubi ne bi smela biti pretirano skrb zbujajoča. Kljub vsemu je Olimpija med vsemi klub z največjimi potenciali in najboljšim izhodiščem za trajnejšo prisotnost na evropskem odru.