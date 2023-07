Olimpija igrala, Ludogorec počival

Olimpija je pred jutrišnjo tekmo stoletja igraje, brez prask in za okrepitev samozavesti opravila s svojim drugim prvenstvenim tekmecem v sezoni. Novincu iz Rogaške Slatine je v 2. krogu 1. SNL nasula pet golov in prišla do prvih točk. Druge zmage so se veselili Koprčani. Radomljani in Slatinčani so še brez točke.

S trojčkom golov se je v Stožicah izkazal Saar Fadida, ki ni začel v prvi enajsterici; v 17. minuti je zamenjal poškodovanega Raula Florucza. Štajerski gostje so visok poraz sicer resda doživeli v zadnjih minutah, a v seštevku niso bili konkurenčni zeleno-belemu orkestru – iz tekme v tekmo deluje bolj zrelo in tudi napreduje. Trener Ljubljančanov Joao Henriques je zaradi povratne tekme 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti Ludogorcu znova premešal enajsterico. Ali je tudi dobil, kar je želel? »To smo si želeli pred tekmo. Po porazu v Kopru je bila ta zmaga zelo pomembna. A tako kot v Kopru ni bilo vse slabo, tudi zdaj ni bilo vse idealno. Na koncu se zdi vse odlično, pet golov, brez prejetega, prve tri točke, ampak pozoren sem na podrobnosti,« je dejal Portugalec.

Jakupović spet junak Maribora Izidi: Olimpija – Rogaška 5:0 (Karamatić 8., Fadid 45., 85. 88., Pedro 80.), Koper – Kalcer Radomlje 1:0 (Ruedl 38.), Domžale – Bravo 1:1 (Đapo 48.; Trdin 44.), Maribor – Aluminij 1:0 (Jakupović 65., rdeči karton: Lorber 56.), Celje – Mura večerna tekma. Pari prihodnjega kroga: Aluminij – Koper (4. avgusta), Rogaška – Domžale, Radomlje – Olimpija (oba 5. avgusta), Mura – Maribor (6. avgusta), Bravo – Celje (7. avgusta).

Taktične spremembe

Tekmovalno je Olimpija dosegla, kar je želela, a kako uspešna je bila preizkušnja v službi tekme z Ludogorcem. »Zmaga je vselej lepša kot poraz, a evropska tekma bo povsem drugačna. Ta je bila pomembna zato, da začnemo proces nizanja zmag,« je razmišljal Henriques, ki je povlekel taktično spremembo v postavitvi. Moral jo je, saj je bilo v prvih tekmah kot na dlani, da eden od najbolj ustvarjalnih igralcev v tej zasedbi in veliki up Svit Sešlar na bočnem položaju in daleč od vrat ob obilici tekanja brez haska ni tako učinkovit, kot je lahko na bolj naravnem položaju v zvezni vrsti kot plejmejker. »Svit rad igra bolj v sredini,« je priznal trener.

Sešlarjeva igralska obuditev je ključna za Olimpijin napadalni učinek, a ne edina. V tej sezoni se je že razigral Rui Pedro, strelec treh golov. »On živi od samozavesti,« je Henriques pojasnil rojakov izbruh ter se dotaknil tudi trojčka golov Saarja Fadide in njegovega statusa. »Izkoristil je svojo priložnost. A v igri se še srečuje z novimi stvarmi in se jim privaja. Imam ta privilegij, da imam na voljo 20 igralcev, na katere lahko računam,« je izpostavil kakovost in pomembnost »dolge klopi«.

Bolgarski serijski prvak je imel drugačen konec tedna kot Olimpija, saj so prvenstveno tekmo s Slavijo v Sofiji preložili.