Olimpija čaka na pot proti ligi prvakov

Tudi sredina junija prinaša živahen utrip v športnem miljeju, pod drobnogledom bodo predvsem nogometaši. Ne gre le za svetovno klubsko prvenstvo v ZDA, na katerem igrata tudi Nejc Gradišar (Al Ahly) in Jan Oblak (Atletico Madrid): tretjo tekmo na euru do 21 let bodo igrali Slovenci, najboljši slovenski klubi bodo spoznali prve tekmece v novi sezoni pod dežnikom Uefe.

Prvi bodo poskušali opozoriti nase slovenski judoisti in judoistke, ki se merijo na svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Slovenijo bodo na SP zastopali štirje tekmovalci. Danes bosta nastopila Kaja Kajzer v kategoriji do 63 kg in Nace Herkovič v kategoriji do 81 kg, v torek in sredo še Kaja Schuster v kategoriji do 70 kg in Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg.

Tudi Jorgić in Tokić

Torek bi lahko prinesel še več nepredvidljivosti privržencem slovenskega športa. V ljubljanski hali Tivoli bodo odprli namiznoteniški turnir WTT Contender I Feel Slovenija z nagradnim skladom 300.000 dolarjev. Poleg šestega nosilca Darka Jorgića bo še zadnjič v karieri igral tudi Bojan Tokić.

Na trnih bodo navijači treh nogometnih klubov – Olimpije, Celja in Kopra –, ki pričakujejo imena prvih tekmecev v tekmovanjih pod dežnikom Evropske nogometne zveze (Uefe). Najodmevnejši bo žreb parov 1. kola kvalifikacij za ligo prvakov, ki zadeva Olimpijo. Ljubljančani bodo uživali status nosilca tako v 1. kot v morebitnem 2. kolu kvalifikacij za LP.

Alexander Sørloth in Jan Oblak pred tekmo Atletica. FOTO: Susana Vera/Reuters

Tekmec zeleno-belih v prvem situ bo eden od naslednjih klubov: Inter (Andora), Škendija (S. Mak), Levadia (Est), Dinamo Minsk (Blr), Hamrun (Malta), Kairat (Kaz), Milsami (Mol), Noah (Arm), Differdange (Luks), Iberia (Gru), Vikingur (Fer), Shelbourne (Irs), Egnatia (Alb) in Virtus (San M.). Gre za premagljive nasprotnike, Uefa pa bo naredila morebitno zoženje možnih tekmecev Olimpije v torek okrog devete ure, žreb bo sledil pozneje. Prvi izziv čakajo tudi nogometaši Celja v evropski ligi, v žrebu 1. kola kvalifikacij za konferenčno ligo pa bodo Koprčani.

Sreda? Olimpija, Celje in Koper bodo dobili imena morebitnih tekmecev v 2. kolu, za svoj prvi izziv v konferenčni ligi pa bodo izvedeli Mariborčani. Zadnjo tekmo rednega dela letošnjega evropskega prvenstva bodo igrali tudi slovenski nogometaši do 21 let, ki jih vodi selektor Andrej Razdrh; v Dunajski Stredi se bodo merili s Češko (21.00).

Jan Oblak v ZDA

Košarkarice bodo šele odprle evropsko prvenstvo. Prvi tekmica Slovenk bo Litva (17.30), dan zatem se bodo merile še z gostiteljicami turnirja Italijankami (21.00), v soboto pa s Srbijo (17.30); vse tri tekme bodo v Bologni. V sredo ob 2. uri po slovenskem času bosta Florida in Edmonton igrala 6. tekmo finala hokejske lige NHL.

V noči iz četrtka na petek čaka nov izziv nogometaše Atletica na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA. Jan Oblak in drugi Madridčani bodo opolnoči po slovenskem času igrali s Seattlom, prizorišče tekme 2. kola bo prav Seattle.