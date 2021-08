Oglejte si blokado, ki je razjokala Slovenijo! Dončić spet v zgodovino (VIDEO)

Šele tretji košarkar v zgodovini s trojnim dvojčkom na OI

Košarkarji Francije se bodo za zlato olimpijsko medaljo borili proti branilcem naslova ZDA, saj so premagali reprezentanco Slovenije z 90 : 89.Kot ste najbrž gledali, je naša reprezentanca prišla v dramatični končnici in po zaostanku 90 : 85 manj kot minuto pred koncem do priložnosti za zmago.je najprej pretvoril tehnično napako Francije v štiri točke zaostanka, nato je 33 sekund pred koncem zadel trojko za točko zaostanka, v zadnjem napadu, za katerega je imela Slovenija 21 sekund časa, pa mu jepredal žogo, njegovo polaganje za zmago pa se je končalo z blokadoOmenimo še, da se je Dončić, ki je pred tem dobil vseh 17 uradnih tekem, tudi na tej zapisal v zgodovino. Prav v zadnji minuti tekme je z 10 skokom postal šele tretji košarkar v zgodovini s trojnim dvojčkom na OI (16 točk + 10 skokov + 18 podaj). Pridružil se je1976 (23 + 14 + 10) in2012 (11 + 14 + 12). Žal ga je danes met dodobra pustil na cedilu (5 : 18). Če pa še omenimo, da so naši metali proste mete katastrofalnih 11 : 20 (od tega sicer običajno zelo zanesljivi Prepelič 3 : 6, enako kotpri Francozih), Francozi pa 16 : 19, ni potrebna nobena dodatna razlaga ...Dončić je uvodno tekmo olimpijskega turnirja proti Argentini končal pri 48 točkah in tako le za sedem točk zgrešil rekord OI, ki ga je leta 1988 proti Španiji postavil brazilski ostrostrelec. Je pa Dončić s tem postal rekorder po številu doseženih točk na eni tekmi v dresu reprezentance Slovenije.