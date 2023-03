Odštevajo ure do Lukove vrnitve

Pred 70. nastopom v svoji 43. sezoni v ligi NBA so košarkarji Dallasa delovali zaskrbljeno, čeprav je bila na drugi strani igrišča zasedba San Antonia, predzadnja v zahodni konferenci. Razumljivo, saj vnovič niso mogli računati na Luko Dončića in Kyrieja Irvinga, poškodba je ustavila tudi četrtega strelca moštva Tima Hardawaya. Pogrešali so torej 74,7 točke, kolikor jih v povprečju dosega učinkovita trojica, a so nekako le prišli do pomembnega uspeha v boju za končnico.

Po zmagi s 137:128 po podaljšku se je veselje hitro razkadilo. Vse je zanimalo stanje glavnih Dallasovih asov, ki sta manjkala tretjo tekmo zapored. Izvedeli niso nič konkretno novega. Irving je pojasnil, da stanje njegovega desnega stopala ni dobro, ugibanje o Dončićevi levi stegenski mišici pa se vije brez pravega odgovora, odkar je predčasno končal dvoboj v New Orleansu. Jasno je le, da pregled z magnetno resonanco ni razkril natrganin v tkivu in da je Ljubljančan tako kot Irving odpotoval s soigralci na krajšo turnejo s tremi gostovanji v nizu. Po soočenju v San Antoniu jih že danes ponoči čaka spopad s tekmeci za preboj v končnico LA Lakers, tri večere pozneje še z Memphisom, s katerim so v minulih dneh dvakrat izgubili.

Manjka tudi LeBron James

Dončić in Irving, ki skupaj dosegata v Dallasovem dresu 60,5 točke, 14,6 asistence in 13,7 skoka na tekmo, se lahko po besedah pristojnih v klubu vrneta na parket sleherni hip, njuno okrevanje pa se lahko tudi nekoliko zavleče. Pri slovenskem velemojstru imamo sicer občutek, da je izgubil večji del rednega dela prvenstva, toda v osmih epizodah je manjkal na 13 tekmah, torej na štirih manj kot lani. Doslej je odigral 57 dvobojev, med drugimi najresnejšimi kandidati za naslov košarkarja leta ga prekašata Jayson Tatum iz Bostona (65) in Nikola Jokić iz Denverja (61). Joel Embiid iz Philadelphie (55) in Giannis Antetokounmpo iz Milwaukeeja (54) že zaostajata, prav tako množica izkušenih zvezd, ki od jeseni razporeja moči do začetka izločilnih bojev.

Ne glede na vse bi trener Jason Kidd potreboval Dončića že v Los Angelesu, kjer domači Jezerniki pričakujejo še 23. nastop brez poškodovanega LeBrona Jamesa. Dallas je namreč šele osmi v zahodni konferenci z bero 35:35, LA Lakers na deseti stopnički imajo le zmago zaostanka, tik za njimi sta že Utah in New Orleans s 33:36. In ne pozabimo, v končnico neposredno vodi prvih šest mest, naslednja štiri moštva se bodo morala dokazati v predkrogu.