Odločno nad berlinski urok

Z rekordom se je včeraj začelo 16. evropsko prvenstvo v rokometu. Tekmi med Francijo in Severno Makedonijo ter Nemčijo in Švico si je na nogometnem stadionu v Düsseldorfu ogledalo 53.000 gledalcev, kar je največji obisk rokometne tekme. Omenjena četverica reprezentanc se seli v Berlin, kjer bodo danes svojo 14. zgodbo na euru začeli Slovenci.

Nemci, ki bodo poleti organizirali še veliko odmevnejši nogometni euro, so zares vložili veliko energije v prvo veliko tekmovanje leta. V Berlinu so na tramvajih, mestnih avtobusih, obcestnih plakatih reklame s sloganom Here to Play, v časopisih so začetku eura namenili ogromno prostora, največ kajpak »Weltrekordu« v Düsseldorfu. Časnik Bild pa je imel anketo, v kateri sta legendarni Pascal Hens in še bolj legendarni Stefan Kretschmar napovedala, da bo naslov osvojila Danska in da bo najboljši igralec njen zvezdnik Matthias Gidsel, Nemcem pa zaželela preboj v polfinale.

Toda zasenčil ju je še najbolj legendarni Heiner Brand. Nekdanji brkati selektor, ki je Nemcem prinesel prvi naslov evropskih prvakov leta 2004 v Sloveniji, je izstrelil, da bo prvak Nemčija in MVP Julian Köster, 23-letni in 200 cm visoki član Gummersbacha, za katerega igrata tudi Tilen Kodrin in Kristjan Horžen.

Nemci bodo naslednjo tekmo odigrali v nedeljo v Berlinu, na katerega imajo slovenski rokometaši slabe spomine. Leta 2021 so v kvalifikacijah za OI v Tokiu doživeli polom proti Nemčiji in Švedski. V Mercedes-Benz Areni so septembra 2022 še večji šok doživeli naši košarkarji z Luko Dončićem, ki so v četrtfinalu klonili proti Poljski. Poljaki bodo v Berlinu drugi tekmeci Slovencev, ki želijo oprati svoj madež in rešiti tudi čast košarkarjev. »Ta berlinski urok moramo premagati zlepa ali zgrda,« so enotni borci Uroša Zormana.