Kramerjeva spet razred zase, Urša Bogataj peta

Avstrijka Marita Kramer (260,3 točke) je prepričljiva zmagovalka druge posamične tekme svetovnega pokala smučarskih skakalk v nemškem Klingenthalu. Drugo mesto je zasedla Norvežanka Silje Opseth (239,0), tretje pa Nemka Katharina Althaus (236,5). Najboljša Slovenka je bila Urša Bogataj (229,6) na petem mestu.

Kramerjeva je z 12. zmago v karieri izdatno povečala prednost v skupnem seštevku. Na vrhu ima 530 točk, drugo mesto zaseda Althausova s 381., tretja pa je Bogatajeva s 335. »Z današnjimi skoki sem kar zadovoljna. Tekma je bila kar težka zaradi vetrovnih razmer. Sem pa vesela, ker sta mi uspela dva dobra skoka,« je po tekmi dejala Bogatajeva.

Ema Klinec, ki se na prvi tekmi ni uvrstila med deseterico, je bila danes sedma. »Pričakovala sem več, to je le ena mojih ljubših skakalnic, a se nisem tako dobro počutila, nisem bila tako suverena. Danes sem v finalu kar dobro skočila,« je dejala Ema. Do najboljše uvrstitve v tej sezoni je prišla Špela Rogelj (197,7). Potem ko je bila v petek 10. je danes končala še mesto višje. Po prvi seriji je bila celo šesta, a je z nekoliko krajšim skokom izgubila nekaj mest. »Sicer sem v finalu naredila manjšo napako, a vseeno mislim, da moram biti s tem zadovoljna. Počasi napredujem in to je pomembno.«