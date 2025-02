Odlična Nika Prevc spet zmagala, samo 20 ur je potrebovala za novo zmago

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (272,1 točke) je zmagovalka tudi druge posamične tekme za svetovni pokal v ameriškem Lake Placidu. Z današnjim dvojnim slavjem v vsega 20 urah je precej povišala prednost v skupnem seštevku. Do točk so prišle še Ema Klinec, Taja Bodlaj in Tina Erzar.

Prevc je bila po najdaljšem skoku 126 m že po prvi seriji prepričljiva in si nabrala 6,8 točke naskoka pred obema nemškima zasledovalkama Agnes Reisch in Selino Freitag. Tudi v drugo je zdržala pritisk, povišala prednost pred zasledovalkami in še drugič v dobrih 20 urah slavila. Drugo mesto je pripadlo Reisch (261,2), tretje pa Freitag (254,7).

Sedma zmaga

Devetnajstletna Prevc je dosegla sedmo zmago to sezono in skupno 14. v karieri, s čimer je daleč najbolj uspešna slovenska skakalka v svetovnem pokalu.

Do točk so prišle še tri slovenske skakalke. Najboljša med njimi je bila Ema Klinec (225,4) na 11. mestu, potem ko je bila po prvi seriji 13. Taja Bodlaj (167,3) je osvojila pet točk za svetovni pokal za 26. mesto, eno pa je s 30. mestom ujela Tina Erzar (160,4).

V skupnem seštevku ima zdaj Prevc že 201 točko naskoka pred tokrat sedmouvrščeno Nemko Katharino Schmid.