Odličen začetek dneva za Slovenijo, Trstenjakova v boj za medalijo

Trčeljeva na divje vode, čaka nas tudi nastop Žakljeve

Slovenska judoistkase je na olimpijskih igrah v Tokiu uvrstila v polfinale v kategoriji do 63 kg. V boj za drugo kolajno v karieri je prišla po podaljšku in zmagi proti Venezuelki. Tridesetletna Celjanka je že v Riu osvojila olimpijsko zlato, tokrat pa si je zagotovila najmanj boj za bron.Slovenski borecje uspešno začel nastope v taekwondoju v prilagojeni težki kategoriji nad 80 kg. Potem ko je na igrah v Londonu 2012 izgubil uvodni dvoboj, je danes 29-letnik iz Slovenske Bistrice na uvodu zanesljivo s 26:5 premagal Anthonyja Mylanna Obama iz Gabona.Slovenski namiznoteniški igralecje na olimpijskih igrah v Tokiu nastope končal v tretjem krogu. Njegov današnji tekmec, Brazilec Hugo Calderano, četrti nosilec olimpijskega turnirja, je bil po 47 minutah igre boljši s 4:1 (11, 7, -7, 9, 10).Peti dan poletnih olimpijskih iger bodo v Tokiu podelili 22 kompletov odličij. Med tistimi z visokimi cilji sta tudi branilka Trstenjakova v kategoriji do 63 kilogramov ter aktualna slalomska svetovna prvakinja v kajaku na divjih vodahRazplet bo znan tudi na tekmi gorskih kolesark v olimpijskem krosu, kjer bo nastopila izkušena Slovenka Tanja Žakelj.