Odličen uvod za Slovence: kot prva je padla Ukrajina

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu uspešno začela branjenje srebra s prejšnjih dveh prvenstev. V bolgarski Varni je na svoji prvi tekmi v skupini B s 3:1 (-22, 22, 20, 20) premagala neugodno Ukrajino, ki jih je namučila že v četrtfinalu lanskega svetovnega prvenstva v Ljubljani.

Tako kot pred letom pa tudi tokrat varovanci Gheorgheja Cretuja poti 13. reprezentanci sveta niso imeli lahkega dela. Ukrajinci, ki niso mogli računati na polno pomoč njihovega najboljšega igralca Olega Plotnickija, ta si je na zadnjem treningu poškodoval koleno, so bili v prvih treh nizih enakovreden tekmec.

Prvi niz so celo dobili, v drugih dveh pa grozili vse do konca. A v odločilnih trenutkih so naredili preveč napak, kar so Slovenci, sicer kakovostnejša ekipa, znali izkoristiti. V četrtem nizu pa so favoriti hitro prišli do visokega vodstva desetih točk, Cretu je lahko ponudil priložnost tudi nekaterim rezervistom, ki so nekaj prednosti zapravili, a niz se je vseeno končal z zmago 25:20.

Slovenci bodo po dnevu premora naslednjo tekmo odigrali v petek, ko bo njihov tekmec Finska. V skupini so poleg Ukrajincev in Fincev še Španci, Hrvati in gostitelji Bolgari.