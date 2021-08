Odličen rezultat Primoža Rogliča, znova je oblekel rdečo majico

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je znova oblekel majico vodilnega na dirki po Španiji. V šesti etapi od Requene do vrha na vzpetini Cullera (158,3 km) je 31-letni Kisovčan končal le za zmagovalcem etape, Dancem Magnusom Cortom.



Roglič je na koncu le za las zaostal za tri leta mlajšim Cortom (EF Education-Nippo), ki je bil najmočnejši med peterico ubežnikov. Zasavski orel je v cilj prišel v času zmagovalca, tretjeuvrščeni Italijan Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick-Step) pa je zaostal dve sekundi.



V skupnem seštevku je Roglič (Jumbo-Visma) z drugega skočil na prvo mesto, rdečo majico pa je prevzel od Francoza Kennyja Elissonda (Trek-Segafredo), ki je danes precej zaostal za najboljšimi na kratkem zadnjem vzponu.



Na drugem mestu v razvrstitvi za rdečo majico je zdaj Španec Enric Mas (Movistar), tretji pa je še en član Movistarja, Kolumbijec Miguel Angel Lopez. Razlike ostajajo majhne. Mas zaostaja 25 sekund, Lopez pa 36. Četrti je še tretji član Movistarja Španec Alejandro Valverde z 41 sekundami zaostanka. Isti čas pa ima še peti, Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers).



Visoko v skupnem seštevku vztraja drugi najboljši Slovenec, Jan Polanc (UAE Team Emirates). Po današnjem 14. mestu (+0:27) se je v razvrstitvi za rdečo majico povzpel na 12., za rojakom na vrhu pa zaostaja 1:42 minute in je najbolje uvrščeni član svoje ekipe.



V etapi, za katero se je zdelo, da ima vse pod nadzorom pet ubežnikov, je ključni trenutek prišel okoli 90 km do konca, ko je ekipa BikeExchange na z bočnim vetrom izpostavljenem delu trase močno pospešila in hitro začela zmanjševati sedemminutni zaostanek za peterico v ospredju.





