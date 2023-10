Odbojkarjem gre za zdaj kot po maslu

Na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu gre slovenskim odbojkarjem za zdaj kot po maslu. Potem ko so v uvodni tekmi v Tokiu brez večjih težav s 3:0 (20, 18, 21) ugnali Tunizijce, so včeraj s 3:0 (26, 28, 22) odpravili še Turke.

Za drugo zmago so se morali izbranci selektorja Gheorgheja Crețuja sicer bolj potruditi, kar je bilo tudi pričakovati. Navsezadnje je bil dvoboj Slovenije in Turčije že zelo izenačen na nedavnem evropskem prvenstvu, na katerem so naši odbojkarji v osmini finala v Varni lomili odpor tekmecev dve uri in pol, preden so ga vendarle zlomili s 3:2 (-20, -22, 21, 23, 13).

Učinkoviti Možič

Že tedaj je bil v slovenski vrsti najbolj učinkovit Rok Možič, ki je tudi k tokratni zmagi prispeval 19 točk. Klemen Čebulj je zbral 14 točk, kapetan Tine Urnaut in Alen Pajenk sta jih dodala po 13, uradna statistika pa je zabeležila še točke Jana Kozamernika (8) in Dejana Vinčića (1). V turški reprezentanci je bil znova najbolj razpoložen v Sarajevu rojeni Adis Lagumdžija, ki se je to pot ustavil pri 16 točkah, torej pri polovici svojega izkupička iz Varne.

»V uvodnih dveh nizih so Turki začeli zelo dobro, po šestih, sedmih točkah pa smo se zbrali in ju odločili v svojo korist. V tretjem pa smo že začeli tako, kot bi morali že prej,« je presodil Urnaut in pripomnil, da bo skušal s soigralci čim bolje izkoristiti današnji prosti dan in si povrniti čim več energije. Naslednjo zmago bodo lovili v noči na torek (z začetkom ob 3. uri po našem času), ko se bodo pomerili s Finci.

Verjame, da ne bo težav

S kapetanom se je strinjal tudi Kozamernik. »Na začetku, ko smo Turkom podarili preveč napak, smo imeli še določene težave. A na koncu smo strnili vrste in mirno pripeljali tekmo do konca,« je povedal 27-letni Ljubljančan in pogled usmeril proti naslednjemu obračunu v Tokiu. »To bo nova težka tekma, kajti Finci so v uvodu prikazali dobro igro proti Japoncem, proti katerim se zlepa niso vdali. A če bomo igrali tako, kot znamo, verjamem, da ne bomo imeli težav,« je pribil Kozamernik.

Vse razen zmage nad Finci bi bilo precejšnje razočaranje. Da naši reprezentanti premorejo več kakovosti kot »Suomiji«, je pokazal tudi medsebojni obračun prejšnji mesec na prvenstvu stare celine, ki so ga Crețujevi varovanci dobili s 3:0 (21, 19, 22). »Bratje«, kot se tudi glasi vzdevek članov finske izbrane vrste v odbojki, so bili na uvodni tekmi proti favoriziranim gostiteljem že na pragu senzacije, na koncu pa izgubili z 2:3 (-17, -15, 25, 19, -12).

»Očitno za nas še ni napočil čas, da bi dobili takšne dvoboje,« je razmišljal Niko Suihkonen, ki je včeraj s soigralci doživel nov (precej bolj prepričljiv) poraz, potem ko so Finci morali z 0:3 (-17, -15, -17) priznati premoč Američanom.