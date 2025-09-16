Odbojka: Slovence čaka peklenski boj

Svetovno prvenstvo je v odbojkarskih krogih najbolj prestižno in tudi kakovostno tekmovanje, vrhunska odbojka se igra na vseh celinah. Nekaj favoritov tako že po dveh tekmah pakira kovčke, med njimi pa še ni Slovenije, ki po porazu z 2:3 in točko proti Bolgariji ostaja v igri za napredovanje. Računica je jasna in enostavna, jutri (15) proti Nemčiji šteje vsaka zmaga, ob porazu možnosti za napredovanje Slovencev ni.

Glavni akterji slovenske izbrane vrste so pred tekmo po vrsti opozarjali na moč in silovit tempo Bolgarov, trenutno najbolj zanimive mlade reprezentance na svetu, ki že sodi v krog tihih favoritov za kolajne tudi na tem prvenstvu. S povprečno višino 203 centimetre nevarnost preti z vseh položajev, neustavljiv je Aleksandar Nikolov, ki je tudi proti Slovencem dosegel 26 točk.

»Od Bolgarije smo pričakovali takšno igro, trenutno so telesno najmočnejša ekipa na svetu. Videli smo, kaj se zgodi, če želiš igrati podobno kot oni. Fabio nam je dejal, da če bomo poskušali igrati kot oni, na moč, da bomo v uri in 15 minutah doma,« je razpad v slovenski igri v prvih dveh nizih pojasnil Jani Kovačič.

Prvi dobljeni niz je Slovence sprostil

Dišalo je po hudem porazu, z vrnitvijo Gregorja Ropreta na mesto podajalca je sledil igralski zasuk v pravo smer. »Agresivno smo šli v dvoboj z Bolgari in to ni prineslo rezultata. Nato smo se na začetku tretjega niza zbrali in začeli igrati svojo igro, malo sreče nam je zmanjkalo v petem nizu, da bi zmagali, a sem videl veliko pozitivnih stvari v igri,« kljub porazu ni bil razočaran Žiga Štern. Slovenski servis je počasi stekel, še bolj odločilen je bil padec v bolgarski odbojki, ki na superzvezdniški ravni tudi ne morejo vztrajati več kot dve uri.

Prvi dobljeni niz je Slovence sprostil, tudi napet dvoboj v četrtem je pripadel izbrancem Fabia Solija, ki so imeli na svoji strani več izkušenj pred dirko do ključnih 15 točk. V njej so imeli Bolgari tudi kanček sreče, Slovencem pa ostaja boj za 2. mesto v skupini z Nemčijo. »Imamo popravni izpit z Nemčijo, če zmagamo, gremo naprej,« je misli strnil Kovačič.