Od trojk Venezuele k orjakom iz Gruzije

Začetek je bil uspešen, prikazana igra pa še ni na ravni, kakšno pričakujemo v naslednjih dveh tednih. Tako bi lahko v nekaj besedah zajeli vtise po tem, ko so slovenski košarkarji ostali neporaženi v uvodnih dvobojih na svetovnih prvenstvih. Po Senegalu (96:79 leta 2006), Tuniziji (80:56 – 2010) in Avstraliji (90:80 – 2014) so v prvem nastopu v Okinavi ugnali Venezuelo s 100:85 (78:63, 56:51, 31:33) po šokantnem začetku in osmih prejetih trojkah v prav toliko minutah. Današnja tekmica Gruzija (13.30) bo zastavila povsem drugačne uganke. Prva slovenska stotica v 23 nastopih na dosedanjih SP je imela svetle in temne plati.

Prvo ime dvoboja je bil seveda Luka Dončić s 37 točkami (za dve 9:10, za tri 2:8, prosti meti 13:16), 7 skoki in 6 asistencami v 31 minutah ter novim strelskim rekordom reprezentance na mundialih. Doslej je imel primat Jaka Lakovič s 24 točkami (proti Portoriku leta 2006). Njegov naslednik v kapetanski vlogi se je ob ognjenem krstu na SP vpisal še na eno zgodovinsko razpredelnico, izenačil je tretji najboljši dosežek na vseh uradnih tekmah izbrane vrste. Prav toliko točk (37) je leta 1994 zbral Slavko Kotnik in ostal na vrhu 27 let, dokler ga ni prehitel Dončić z 48 točkami proti Argentini na OI v Tokiu. Čudežni Luka je na lanskem EP nasul Franciji 47 točk in Nemčiji 36 ter je lastnik štirih od petih najboljših dosežkov selekcije.

Proti Venezueli je razveselil tudi vzpon napadalne forme Mika Tobeyja (21 točk, za dve 6:6, za tri 3:3) in Klemna Prepeliča (18 točk), vsi drugi imajo precejšnje rezerve. Tretji strelec moštva je bil Aleksej Nikolić (8), Bine Prepelič je prispeval 5 točk, Jaka Blažič 4, Jakob Čebašek 3, Zoran Dragić in Žiga Dimec po 2.

To še vedno velja tudi za slovensko obrambo. Proti zelo povprečnemu moštvu je prejela 33 točk v prvi četrtini (ob tekmečevih trojkah 9:13) in 51 do polčasa. Vsakdo pač igra tako dobro, kot mu to omogoča tekmec.

Na vrsti Šengelia, Šermadini, Bitadze ...

»Strinjam se, da bo morala biti naša obramba boljša, a tokrat so Venezuelci zadeli nekaj norih trojk, ob tem pa igrali izjemno agresivno,« je ocenil selektor Aleksander Sekulić. Dončić se je strinjal in že pogledal naprej: »Igrati bomo morali bistveno bolje, čaka pa nas tudi drugačna tekma. Gruzija ima visoke, nadarjene in izkušene košarkarje, skratka: veliko orožij.« Ob gladki zmagi nad Zelenortskimi otoki (85:60) je bil s 16 točkami pričakovano najučinkovitejši krilni center Tornike Šengelia (206 cm), ki ima za seboj tri sezone v ligi v NBA in deset v evroligi. V elitni ameriški ligi zdaj igrata Orlandov center Goga Bitadze (211 cm) in 208 cm visoki krilni center Aleksander Mamukelašvili iz San Antonia, nekdanji Olimpijin adut Giorgi Šermadini (217 cm) pri 34 letih še vedno igra zelo dobro. Napadalno širino poskušajo prispevati branilci Duda Sanadze, v sezoni 2016/17 član Kopra Primorske, Georgi Cincadze in Thaddus McFadden. Vsi skupaj upajo, da bi lahko v petem spopadu s Slovenijo prišli do prve zmage.