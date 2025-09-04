Od kombinatorike Slovence boli glava

Šest četrtkovih tekem bo odločilo o udeležencih osmine finala iz skupin C in D, še več neznank je glede parov prvih tekem na izpadanje na letošnjem evropskem prvenstvu. Za slovensko reprezentanco ni nedosegljivo niti drugo mesto, a potrebujejo mali čudež, zmaga nad Izraelom bolj kot ne zagotavlja tretje mesto v skupini D, če je Poljska in Francija ne bosta pustili na cedilu. V skupini C prva Grčija lahko zdrsne na četrto mesto, še bolj na trnih so branilci naslova Španci, ki ob porazu lahko ostanejo brez osmine finala.

Kdor želi postati evropski prvak, mora slej kot prej premagati tudi koga od favoritov. Kandidati za odličja so si s taktiziranjem in podcenjevanjem tekmecev zagrenili življenje, Grki so odpočili Giannisa Antetokounmpa in po porazu z Bosno in Hercegovino lahko zdrsnejo vse do četrtega mesta, Francoze tepe poraz z Izraelom, najslabše pa kaže Španiji.

Luka Dončić ostaja prvi strelec evropskega prvenstva. FOTO: Reuters

Branilci naslova evropskih prvakov nujno potrebujejo zmago z Grčijo, ki po torkovem spodrsljaju ne bo igrala brez motiva, zato Špance čaka sila težka naloga. Neprepričljiva zasedba legendarnega Sergia Scariola, ki bo po prvenstvu zaključil delo na španski klopi, bi ob porazu proti Grkom in zmago BiH nad Gruzijo, ki se zdi verjetna, zdrsnili na peto mesto in ostali brez izločilnih bojev.

Slovenski košarkarji so s prigarano zmago nad Islandijo potrdili vozovnico v osmino finala, ob sanjskem scenariju lahko skupinski del zaključijo kot drugi. V tem primeru bi morali Izrael premagati za več kot 11 točk, Poljska bi morala premagati Belgijo, Francozi pa izgubiti proti Islandiji. Zadnji del enačbe bo težko dosegljiv, zato se Slovencem v primeru zmage nasmiha tretje mesto.

Deni Avdija je dobro izkoristil priložnost v Portlandu. FOTO: Matt Marton/Reuters

Zvezdnik Portlanda in bivši Partizanovec

Danes (17) jih pod košem čaka obračun z 206 cm visokim krilnim centrom Denijem Avdijo, ki je v zadnjem letu močno napredoval. V ligi NBA se je v Portlandu uveljavil kot nepogrešljiv član začetne peterke, z Izraelom mu gre še bolje: na šestih od devetih odigranih tekem na evropskih prvenstvih je dosegel vsaj 20 točk, to mu je uspelo na vseh štirih tekmah tokratnega prvenstva. Ob njem tempo igro diktira še ostrostrelec Yam Madar, dober znanec številnih Slovencev še iz časov, ko je igral za beograjski Partizan. V večini statističnih prvin sta Slovenija in Izrael poravnana, Slovenci odstopajo le po uspešnosti v napadu, v povprečju dosegajo 10 točk na tekmo več (90:80). Da v dvorani igra Izrael, bo jasno vsakemu obiskovalcu, že na domačem eurobasketu 2013 smo lahko spoznali, kako ekstremne so njihove varnostne zahteve v dvorani, vključno s pregledi izraelske tajne službe Mossad.

22 točk na tekmo na eurobasketu dosega 24-letni Deni Avdija

Če bodo Slovenci uspešni in bodo končali na tretjem mestu, jih v osmini finala najverjetneje čaka dvoboj z Italijo, morda tudi s Španijo, če premaga Grke in dobi pomoč BiH proti Gruziji. Glede na videno v minulem tednu dni bistvene razlike ne bo, Španci so v medsebojnem dvoboju z Italijani zapravili 13 točk prednosti in dovolili, da jim zmaga spolzi iz rok. Prvi zvezdnik zahodnih sosedov Simone Fontecchio je doslej izbruhnil le enkrat (39 točk proti BiH), trikrat je bil njegov učinek manjši od pričakovanj.