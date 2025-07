Od avgusta z Dončićem na polnih obratih

Slovenska košarkarska reprezentanca je zagnala motorje, v Ljubljani so z zborom pred potjo na Roglo, kjer jih čaka uvodni del priprav, začeli pot proti eurobasketu. Prvi dnevi bodo potekali nekoliko bolj sproščeno, od 4. avgusta, ko selektor Aleksander Sekulić pričakuje polno zasedbo na pripravah, bo šlo zares. Tudi z Luko Dončićem, ki že nestrpno pričakuje dan, ko bo lahko oblekel slovenski dres.

Reprezentanca se je v Ljubljani zbrala v novi, mladostni podobi. Štirje nosilci kolajn s prvenstva do 19 let (Hrabar, Kroflič, Padjen, Smrekar) bodo poskušali prepričati selektorja, da se na seznamu niso znašli po pomoti, tudi za izkušene nosilce igre je letošnje poletje nekaj posebnega.

Žiga Daneu in Rok Radović sta soigralca tudi pri Olimpiji. FOTO: Jože Suhadolnik

»Zagotovo, zame je to zadnja reprezentančna akcija in zelo vesel sem, da sem znova s fanti. Želimo še enkrat dati vse od sebe, nato pa prepustiti mesto mlajšim. Če bi me kakšno leto nazaj vprašali, komu, ne bi imel odgovora, zdaj pa jih kar nekaj kaže, da imamo svetlo prihodnost,« se veseli zadnjega reprezentančnega poletja veteran v slovenskem taboru Edo Murić, ki bo po eurobasketu reprezentančni dres odložil v kot. Domače navijače bo odslej navduševal v dresu Ilirije: »Ne potrebujem več dokazovanja na najvišjem nivoju, želim biti blizu družini, otroci potrebujejo očeta. Želim igrati s prijatelji in želim, da z Ilirijo naredimo nekaj posebnega.«

Murić bo imel to poletje vlogo nadomestnega »očeta«, tudi Aleksej Nikolić že spada med bolj izkušene, a se na starost v tem trenutku ne ozira: »Res smo sredi pomladitve, reprezentanca je v zanimivem položaju. Najprej se želimo osredotočiti na to, kaj lahko dosežemo letos poleti, potem se bomo pogovarjali o prihodnosti.« Reprezentanti in strokovni štab so previdni pri napovedih, a mimo visokih pričakovanj ne gre, to je jasno tudi Luki Ščuki, ki je poleti izkušnje nabiral na tekmovanju lige NBA v Las Vegasu: »Ko imaš v reprezentanci Dončića, vsi pričakujejo kolajno. Pojdimo korak za korakom, prepričan sem, da lahko naredimo nekaj posebnega.«

Košarkarji so se v dobrem vzdušju zbrali v Ljubljani, selektor Aleksander Sekulić je na Roglo odpeljal 16 košarkarjev. FOTO: Jože Suhadolnik

Seznam slovenske reprezentance Luka Dončić, Vlatko Čančar, Josh Nebo, Vit Hrabar, Urban Kroflič, Mark Padjen, Žak Smrekar, Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Rok Radović, Leon Stergar, Luka Ščuka

Verjel bo, ko bo videl

Na prihod Dončića bo morala reprezentanca še nekoliko počakati, prav tako še ni Vlatka Čančarja in Josha Neba. »Čančar je še reševal podrobnosti glede vrnitve v Evropo in bo kmalu z nami, kot vem, je tudi Nebo v dobrem fizičnem stanju in pripravljen, da nam pomaga. Če bo zagotovo prišel? Verjel bom, ko ga bom videl,« je iskren Sekulić, ki pričakuje, da bo od 4. avgusta lahko računal na vse reprezentante. Tudi Dončića, ki zaradi dogovorov glede kolektivnega zavarovanja odgovornosti med mednarodno zvezo (FIBA) in NBA ter dogovora z LA Lakers reprezentanci ne more pomagati od samega začetka. »Vem, da si Luka želi že danes biti z nami in bo prišel takoj, ko bo lahko,« pomirja Murić. Datumsko napovedani prihod sovpada z oknom, ko Luka lahko v Los Angelesu podpiše novo večletno pogodbo (2. avgust) …

Reprezentanca letos priprave začenja nekoliko kasneje, a vseeno dovolj zgodaj, od začetka tekmovanja v Katovicah jih čaka mesec dni skupnih treningov. »Najprej bomo na Rogli delali na telesni pripravi, tudi na druženju bo poudarek, nato bomo počasi začeli dodajati tehnične elemente. Ne še uigravanja akcij, ker ne bomo popolni, osredotočili se bomo na nekaj podrobnosti,« pojasnjuje član strokovnega štaba Luka Bassin. Od ponedeljka dalje bo reprezentanca trenirala v Ljubljani, prvič se bodo publiki predstavili 8. avgusta, ko v Stožice prihajajo svetovni prvaki Nemci.