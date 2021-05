Oblakov jubilej brez napake in brez zmage

Škofjeločan med najboljšimi na igrišču

Lionel Messi in Luis Suarez sta bila nekoč pri Barceloni soigralca. FOTO: Albert Gea/Reuters

Bayernu že 31. naslov Dva kroga pred koncem ni več ugank v nemškem nogometnem prvenstvu. Po zmagi proti Mönchengladbachu s 6:0 in zmagi Dortmunda proti Leipzigu s 3:2 so nogometaši Bayerna ubranili šampionsko lovoriko. Na vrhu so že devetič zapored, v bogati klubski zgodovini pa je to 31. naslov nogometnega državnega prvaka za ta münchenski klub.

Odkar je v zadnjem desetletju Barcelona zpostala še precej bolj globalno prepoznaven klub (in tako ni več zgolj ponos Katalonije v boju za večni prestiž z Madridom), je bližje tudi marsikateremu nogometnemu zanesenjaku pri nas. Toda na Slovenskem ni malo tudi tudi tistih, ki so ob tem koncu tedna stiskali pesti za tekmece v velikem derbiju 35. španskega kroga iz vrst Atletica Madrid. Jasno, pri slednjem je sijajni slovenski vratar, eden junakov tega derbija, ki se je razpletel brez golov – 0:0.Potem ko sta v zadnjih letih na vrhu kraljevala le Barcelona (štirikrat) in Real Madrid (dvakrat), so si pri drugem klubu iz glavnega mesta jasno začrtali cilj napada na naslov prvaka, ki so ga nazadnje osvojili pomladi 2014. Takrat še brez našega Škofjeločana, ki pa se je nato prav v tistem poletju iz Lizbone, kjer si je nabiral izkušnje pri Benfici, velikanu portugalskega nogometa, preselil v špansko soseščino. Pri Atleticu je odtlej doživel marsikaj, navijači si brez njega moštva ne morejo predstavljati, tako je prav v Barceloni ob tem koncu tedna dočakal svoj 300. nastop v vratih tega madridskega kluba.Poglavitni osebni cilj, prestati tekmo proti Messiju in drugim modro-rdečim asom brez prejetega gola, je dosegel, moštvena želja po zmagi za že zelo viden skok k tako želeni šampionski lovoriki, 11. v klubski zgodovini, pa je ostala neuslišana. Moštvi sta si razdelili plen, pot v Madrid s točko iz Barcelone ni bila prav žalostna, ostajal pa je okus zapravljene priložnosti. Toda obenem tudi spoznanja, da bi prav omenjeni argentinski zvezdnik dvakrat lahko premagal našega reprezentanta: v prvo mu je slednji vrhunsko ubranil, v izdihljajih tekme pa je Messijeva žoga s prostega strela zletela mimo vratnice.»Prišli smo v Barcelono z jasno željo po zmagi. To smo kazali od uvodne minute. V prvem polčasu smo bili boljši kot v drugem, zdaj imamo pač novo točko v boju za vrh, že tri dni po tej tekmi nas čaka naslednja preizkušnja. Ni druge kot nadaljevati ta boj in videti, kaj se bo zgodilo ob koncu. Jasno, želimo si zmagati na vseh treh tekmah,« je odločno strnil misli v analizi tekme Oblak, tekmo ocenil kot zelo bojevito in izenačeno, tako kot pravzaprav že nekaj tednov ta troboj Atletica, Reala in Barcelone, vsem trem pa obenem že dolgo grozi tudi Sevilla.Oblak je od poročevalcev na stadionu prejel pohvale za nekaj obramb, zlasti omenjeno proti Messiju. Privrženci Atletica so si kar oddahnili, ko tisti zadnji Argentinčev poskus ni dosegel želenega cilja. »Najprej sem hotel ustaviti to žogo, a k sreči je letela mimo vrat, ni se je bilo treba dotikati. Vsi dobro vemo, kakšne sposobnosti ima Messi pri prostih strelih, je velik nogometaš, tekmo lahko odloči v slehernem trenutku,« ni pozabil pohvaliti uglednega tekmeca 28-letni vratar.Oba, torej in Oblak in Messi, sta bila med najbolje ocenjenimi akterji derbija tako v madridskem športnem časniku As kot tudi v barcelonskem Mundo Deportivo. Na tej tekmi sicer prav nihče posebej izstopal, ob omenjenih Slovencu in Argentincu pa so si nadpovprečne ocene za prikazano prislužili v domačih vrstah še nemški vratarter, pri Atleticu pain