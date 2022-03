Oblak zaklenil vrata, Bijol prizemljil Hrvate

Kaj je prinesla Sloveniji prva prijateljska tekma v marčevskem terminu? To bo razkril čas, gotovo pa je selektorju Matjažu Keku in njegovim nogometašem prijal neodločen rezultat s Hrvaško, evropsko reprezentančno velesilo, ki je v derbiju s Slovenijo pričakovala več od izida 1:1. Slovence jutri čaka nov izziv v bližini Dohe, ko bodo igrali še tekmo z gostitelji Katarci. Kek je želel na Arabskem polotoku preizkusiti določene rešitve za junijski start v Uefini ligi narodov, med drugim sistem igre 5-4-1 in nekatere igralske naveze. Prijateljska tekma resda le izjemoma ponuja verodostojne odgovore, navsezadnje o »moškosti« igre, številu prekrškov in prekinjanju akcij veliko pove podatek o natančnosti oddaje žoge – Hrvati so si podajali žogo z 91-odstotno natančnostjo, Slovenci z natančnostjo 83 odstotkov. To razmerje je bilo lani 88:76 v Stožicah in 88:79 na Poljudu, seveda v prid Hrvatov. Pod črto lahko ocenimo obrambni in napadalni del slovenske igre. Slovenci so bili postavljeni bolje kot na Poljudu, toda Keku ni uspelo preprečiti nenehnega prebijanja formacije prek obeh bokov, pri čemer je bil Ivan Perišić neustavljiv za slovensko desno stran, torej za Žana Karničnika in Miho Blažiča. Oba sta večkrat izpadla iz igre, o napadalni akciji Slovencev na tej strani ni bilo govora. Podobno velja za levo stran – Josip Juranović je prisilil Gregorja Sikoška in Davida Brekala, da sta se vkopala na 20 metrov od svojih vrat.

Hrvaška: Slovenija 1:1 (1:0) Stadion Education, gledalcev 4000, sodnik Abdulah Jamali (Kuvajt) 6,5; strelca: 1:0 – Kramarić (39, Ćaleta Car), 1:1 – Bijol (91, Verbič); Hrvaška (3-5-2): Livaković 6; Gvardiol 6,5, Ćaleta Car 7, Pongračić 6; Perišić 7, Kovačić 7, Jakić 6, Modrić 7, Juranović 6,5; Budimir 6, Kramarić 6,5; menjave: v 70. Budimir-Livaja 6, Modrić-Majer 6, Kovačić-Pašalić 6, v 73. Kramarić-Vlašić –, Ćaleta Car-Vida –, Jakić-Oršić 6; selektor Zlatko Dalić 6; Slovenija (3-4-2-1): Oblak 7; Brekalo 5, Bijol 6, Blažič 5,5; Sikošek 5,5, Kurtić 6, Gnezda Čerin 5,5, Karničnik 5,5; Lovrić 5,5, Zajc 5,5; Šporar 5,5; selektor Matjaž Kek 6; menjave: v 63. Šporar-Šeško, Lovrić-Verbič, Gnezda Čerin-Gorenc Stanković, v 77. Karničnik-Stojanović, v 78. Zajc-Zahović, Sikošek-Črnigoj.

Prekinitve kot orožje

Treba je izpostaviti zanesljiv večer vratarja Jana Oblaka. Čuvaj mreže madridskega Atletica ni nanizal parad ali bravuroznih obramb, toda s svojo mimiko, postavljanjem in brezhibnim lovljenjem visokih žog ter predložkov je soigralcem vlival nujno samozavest. Kdo ve, kako bi se brez takšne predstave Oblaka končal prvi polčas, v katerem so Hrvati prebijali slovenske linije. Predvsem v prvem polčasu so Slovenci omogočili Hrvatom lahkotno igro, v kateri ni bilo veliko prekrškov. Še najbolj groba, če že ne pobalinska, sta bila tehnično najbolje podkovana aduta Hrvatov – Modrić in Kovačić, ki sta na oster način krenila proti Jasminu Kurtiću in Andražu Šporarju. Več optimizma za pomembnejše tekme vliva način, na katerega je Slovenija prek Jake Bijola zabila gol v sodnikovem dodatku. Prekinitve bi morale biti ključno orožje reprezentanc, kakršna je slovenska. Uigravanje akcij iz prekinitev je na treningih prevzel Kekov novi pomočnik Boštjan Cesar.