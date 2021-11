Oblak ne ve, kaj se dogaja

Napetosti z zadnjega medsebojnega obračuna, ki ga je s 3:2 dobil Liverpool, so se prenesle tudi ob reko Mersey. Atletico bi po neodločenem izidu Porta v Milanu vendarle lahko zaigral malce bolj sproščeno, a tega v igri ekipe Jana Oblaka ni bilo zaznati. Liverpool je prevladoval in zadel iz prvih priložnosti na tekmi; Oblak je bil po strelih Dioga Jote in Sadia Maneja nemočen. Tekma je bila v 36. minuti tako rekoč že odločena, ko je zaradi grobega prekrška nizozemski sodnik Danny Makkelie izključil branilca Felipeja. Evropska nogometna zveza je pozneje pojasnila, da njegovo ugovarjanje ni vplivalo na odločitev.

»Ljudje si želijo videti več golov, a menim, da je bila tekma blizu popolne,« ni skrival zadovoljstva domači strateg Jürgen Klopp, ki je vnovič ostal brez pozdrava s kolegom Diegom Simeonejem. »Menjava Maneja? Vsi smo videli, kaj so nekateri igralci Atletica počeli, da bi izenačili razmerje moči,« je menjavo enega najboljših posameznikov tekme še pojasnil Klopp, ki je bil lahko veliko bolj zadovoljen s predstavo sodnikov. Jota je, denimo, po brci v glavo Kierana Trippierja lahko ostal na igrišču.

»Čutim grenkobo. Spet smo igrali z enim manj, proti Liverpoolu pa to ni lahko. Marsikdo bi izgubil z 0:6,« se je glasil komentar Simeoneja, čigar ekipa je prek povratnika na Anfield Luisa Suareza tudi zadela, a po pregledu VAR gol ni obveljal. Oblak ni skrival nezadovoljstva, na družabnih omrežjih se je oglasil tudi Antoine Griezmann, ki je z rdečim kartonom zaključil oktobrski obračun.

12 točk je na štirih tekmah v skupini B zbral Liverpool,sledijo Porto (5), Atletico (4) in Milan (1).

Benzema kot Puskas

»Prejeli smo prelahke gole. Ne vem, kaj se dogaja, a še vedno smo odvisni od nas samih,« je povedal Oblak. Pogled na statistiko razkriva ogromne razlike v posesti (72:28), strelih (19:5, Atletico ni sprožil v okvir) in podajah (649:188). Oblak je z nekaj dobrimi obrambami poskrbel, da je bilo število Liverpoolovih zadetkov na koncu nižje od statistično pričakovanega (3,04 za Liverpool/0,29 za Atletico). Na dvoboju, ki ga je s tribun spremljal tudi nekdanji ljubljenec občinstva Fernando Torres, je Kloppu uspel pomemben mejnik: z 200. zmago je na klubski lestvici zdaj član elitne peterice. Njegova naslednja tarča je Kenny Dalglish (222), vodi pa neponovljivi Bill Shankly (407). Rdeči so nepremagani že 25 tekem, s čimer so izenačili klubski rekord.

Real Madrid je z »dvojčkom« Karima Benzemaja na svoji zelenici strl Šahtar (2:1), ob polčasu je bilo še 1:1. A že po drugi podaji Viniciusa je kmalu 34-letni Francoz z drugim golom večera postal najstarejši realovec po Ferencu Puskasu, ki je v ligi prvakov zadel vsaj dvakrat na eni tekmi. »Vedno ne moreš igrati dobro, a razumem navijače,« je po tekmi, med katero je bilo slišati tudi žvižge, povedal junak večera, ki je Realu kot prvemu klubu v zgodovini tekmovanja pomagal že do 1000. gola, a (še) ne do napredovanja iz skupine z Interjem in Šerifom. Jan Krstovski