Oblak napram Mbappeju

Med nogometno elito na stari celini ni slabih ekip, ko se tekmovanje prevesi v izločilne boje, pa v igri ostane le še »smetana«. Žreb osmine finala prinaša nogometne poslastice, v Madridu bo prestiž mestnega derbija začinjen s četrtfinalno vozovnico. Liverpool bo moral hitro poiskati pravo formo, če želi odpraviti PSG, podobno velja za Bayern, ki pred nemškim derbijem nima mirnega spanca. Prve tekme bodo na sporedu 4. in 5. marca, povratne teden dni kasneje.

V ligi prvakov slovenske barve predstavlja le še Jan Oblak, ki bo ena od osrednjih figur najbolj vroče tekme v osmini finala: Real Madrid – Atletico Madrid. Mestni derbi v španski prestolnici se pogosto spremeni v »mesarsko klanje«, z zbadanji na meji dobrega okusa in strastmi, ki se na igrišču hitro približajo vrelišču. Svoje doda še vedno temperamentni Diego Simeone, na drugi strani je ponos Reala, podkrepljen z rekordnimi lovorikami.

Tokrat bo imel Oblak v vratih rdeče-belih še težje delo kot običajno, pri Realu je vedno bolj razpoložen Kylian Mbappe. Realov strateg Carlo Ancelotti verjame, da lahko doseže slovitega predhodnika: »Kylian je dovolj kakovosten, da lahko doseže številke Cristiana Ronalda, a ga čaka veliko dela, ker je Cristiano letvico res postavil visoko.« Oblak si želi, da bo francoski napadalec tudi po drugi tekmi osmine finala ostal pri 263 doseženih golih v evropskih tekmovanjih. Papirnati favorit je Real, minimalna prednost Atletica pa povratna tekma na Metropolitanu. Sodeč po izkušnjah nas čaka vsaj 180 minut napete in ostre nogometne igre.

1 zadetek na osmih tekmah je prejel Inter v ligaškem delu lige prvakov.

Liverpool v rahli krizi

Drugo mesto po ligaškem delu Liverpoolu ni prineslo lažje poti proti finalu v Münchnu, že v osmini finala ga čaka dvoboj z razigranimi Parižani. Morda bo prav PSG pravšnji tekmec, da rdeče zbudi iz rahle krize in nasičenega ozračja, v katerem puščice letijo med trenerjem Arnejem Slotom in napadalcem Darwinom Nuñezom, glavnim »krivcem« za slabo formo Liverpoola v zadnjem obdobju. Če ne želi evropske zgodbe zaključiti, še preden nastopi koledarska pomlad, bo Liverpool potreboval približek jesenske forme, ko so igrali najboljši nogomet na stari celini.

Po žrebu si roke manejo tudi nevtralni ljubitelji nemškega nogometa. Bayern je v nedavnem prvenstvenem derbiju proti Bayerju komajda odnesel celo kožo, do konca mu je grozil tudi Celtic. Moštvo Xabija Alonsa v zadnjih tednih spet kaže lansko šampionsko podobo, evropska zaušnica bavarskim velikanom bi bila prava krona uspešne zgodbe lekarnarjev. Bayer bo drugo tekmo igral doma, a v gledališkem vzdušju BayArene gledalci ne bodo odločilni dejavnik.

Nizozemska ima med najboljših 16 dva predstavnika, Feyenoord in PSV sta pred velikim izzivom. Ponos Rotterdama bo igral proti najbolj kompaktni ekipi v LP, Inter je v ligaškem delu na osmih tekmah prejel le zadetek, PSV proti žilavemu Arsenalu, ki kljub epidemiji poškodb med napadalci ne želi položiti orožja. Preostali dvoboji? Tekma Benfice in Barcelone bo praznik napadalcev, Club Brugge in Aston Villa sta drug drugemu neznanka, Borussia Dortmund in Lille pa bolj izenačena, kot kaže njun renome.