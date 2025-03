Oblak je lahko ponosen, v Stožicah je slišal poseben napev (VIDEO)

Jan Oblak je že vrsto let eden najboljših nogometnih vratarjev na svetu. Da je odličen vratar, je dokazal tudi na današnji tekmi v Stožicah, na kateri je slovenska reprezentanca igrala proti slovaški in jo premagala z 1:0. Kaj si mislijo o njem, so mu navijači na tekmi povedali na svoj način.

Izmislili so si zanimiv napev »Obi, Oblak, ti si naš junak« in mu s tem, verjamemo, dali še nekaj dodatnega zagona, da je tekmo končal brez prejetega zadetka.

Posnetek, v katerem se lahko sliši to spodbujanje, je na Instagramu objavil nogometni portal Nogomania.

Oblak bo še kako pomemben člen slovenske reprezentance na prihajajočih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki se bodo začele septembra. Na prvi tekmi, ki bo potekala 5. septembra, bo slovenska izbrana vrsta igrala proti švedski reprezentanci, tri dni kasneje pa sledi dvoboj proti švicarski. Slovenija bo igrala v skupini B, v kateri je poleg Švedske in Švice tudi Kosovo.