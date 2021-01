Zdesetkani Slovenci končali nastope na SP

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnji tekmi 3. kroga drugega dela svetovnega prvenstva v Kairu igrala neodločeno z Egiptom 25 : 25 (12 : 8) in lahko gre domov. V slovenskem taboru so imeli obilo zdravstvenih težav pred odločilno tekmo za preboj v četrtfinale. Nastop kapetana Jureta Dolenca je bil pod velikim vprašajem zaradi poškodbe prepone, Dragan Gajić, Staš Skube, Borut Mačkovšek in Dean Bombač pa so imeli želodčne težave.



Na ogrevanju je povsem omagal še krožni napadalec Blaž Blagotinšek, v tako zdesetkani zasedbi pa kljub dobri predstavi v prvem in v začetku drugega polčasa, ko so imeli pet golov prednosti (15 : 10), niso dosegli zmage nad gostitelji, ki jim je edino zagotavljala vstop v četrtfinale.



Slovenija je v skupinskem delu v Aleksandriji premagala študentsko reprezentanco Južne Koreje in Belorusijo ter izgubila proti Rusiji, v drugem delu v Kairu pa je bila boljša od Severne Makedonije, dvoboja proti Švedsko in Egiptom pa sta se končala z remijem.

