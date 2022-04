Obeta se spektakularna drsalnica

Najboljši dirkači v reliju so se že drugič po lanski odmevni premieri v lov na točke v svetovnem prvenstvu pognali na Hrvaškem. Potem ko organizatorji pred letom dni zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa niso prodajali vstopnic za gledalce, jih ta konec tedna pričakujejo ogromno.

Po besedah prirediteljev naj bi se od danes, ko se bo ob 8.33 v Malem Lipovcu pri Samoborju, nedaleč stran od meje s Slovenijo, začela uvodna hitrostna preizkušnja, do nedelje, ko bo ob 13.18 start zadnje 20. HP (Zagorska sela–Kumrovec), ob cestah zbralo kar 350.000 ljubiteljev bencinskih hlapov. Zaradi takšne množice navijačev, med katerimi je tudi precej tujih, ki so v našo soseščino pripotovali večinoma iz Evrope, vendar tudi iz drugih delov sveta, za dirko pravijo, da je to največja športna prireditev na Hrvaškem.

Že na včerajšnjem ogrevanju (shakedown) je bilo ob progi v Okiću pri Karlovcu videti veliko navijačev, ki so z različnimi plakati in zastavami (tudi slovenskimi) bodrili svoje adute. Najhitrejši je bil vzhajajoči finski zvezdnik Kalle Rovanperä (toyota yaris), ki je bil vesel dobrih občutkov, hkrati pa je opozoril, da bodo danes zavoljo napovedanega dežja razmere povsem drugačne.

Na Hrvaškem ni branilca zmage

»Zaradi padavin bodo ceste, ki so na določenih delih videti precej umazane, še toliko bolj spolzke in zato zelo nepredvidljive. Zagotovo je pred nami zanimiva preizkušnja,« je napovedal 21-letni dirkač iz mesta Jyväskylä, ki po uvodnih dveh letošnjih relijih vodi v skupni razvrstitvi za SP. V enakem položaju je bil tudi pred začetkom lanske dirke na Hrvaškem, ki je ni ohranil v najlepšem spominu, saj je že na uvodni hitrostni preizkušnji spektakularno zletel s proge. »Upam, da se bom tokrat odrezal bolje,« si je zaželel Rovanperä.

Izjemno razburljivo dirko je pred letom dni v svojo korist odločil Sebastien Ogier (toyota yaris), ki je po dobrih 300 kilometrih hitrostnih preizkušenj za pičle 0,6 sekunde prehitel moštvenega sotekmovalca Valižana Elfyna Evansa, tretjeuvrščeni Belgijec Thierry Neuville (hyundai i20) pa je za francoskim zmagovalcem zaostal za 8,1 sekunde. Ogierja, ki letos ne vozi celotnega prvenstva, tokrat ni na Hrvaškem, med 66 prijavljenimi dirkaškimi posadkami pa sta tudi dve slovenski navezi: Darko Peljhan-Matej Čar (Dirkalno društvo R, škoda fabia rally 2) in Aljoša Novak-Uroš Ocvirk (škoda fabia evo rally 2).