Občutek, kot da bi igrali pet na šest

Zaključek ni bil briljanten, a cilj je dosežen. Slovenska košarkarska reprezentanca je v 6. krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022 v skupini F namreč izgubila z Ukrajino s 65:70 (11:9, 27:24, 42:41). A neuspehu v Kijevu navkljub si je Slovenija, seveda evropski prvak, s štirimi zmagami in dvema porazoma zanesljivo zagotovila mesto na turnirju štiriindvajsetih najboljših evropskih reprezentanc septembra 2022 v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem. Člani izbrane vrste so kvalifikacije končali tako, kot so jih začeli. V uvodnem krogu so morali v Sombotelu priznati premoč Madžarski, tokrat pa so klonili še proti gostiteljem zadnjega mehurčka. Vmes so dvakrat premagali Avstrijo, se v Kijevu Madžarom oddolžili za poraz in v Ljubljani porazili Ukrajino. A varovanci tokratnega selektorja Aleksandra Sekulića so na zadnji tekmi prikazali najslabšo predstavo v teh kvalifikacijah. Bili so brez prave energije, z izjemo Luke Rupnika (18 točk) nerazpoloženi v napadu, hkrati pa tudi v tesni končnici niso bili dovolj zbrani oziroma natančni. Ukrajina je skok dobila s 43:32, ob tem da ji je vso razliko uspelo narediti v drugem polčasu. Slovenija je imela štirinajst izgubljenih žog, komaj 38-odstotni met iz igre, v napadu je v 40 minutah ujela le štiri žoge. V odločilnih minutah pa ni znala zaustaviti prvega strelca tekme, temnopoltega Jeroma Randla, ki je dosegel 24 točk. Prav njegova zadnja od štirih trojk je zapečatila slovensko usodo. Američan z ukrajinskim potnim listom jo je zadel 48 sekund pred koncem tekme, ravno ko se je Slovenija po dveh zaporednih trojkah Luke Rupnika in Alena Hodžića približala na točko zaostanka (60:59). Ključ skok v napadu Do dvomestnih številk je prišel le Luka Rupnik (trojke 4:8, 5 podaj, indeks 17), drugi člani prve peterke so igrali pod svojim povprečjem. Jaka Blažič je devet točk dosegel ob metu iz igre 2:10 (5 izgubljenih žog), Edo Murić je v 26 minutah zbral 5 točk (met 2:6), prav tako Luka Lapornik (1:6), Žiga Dimec pa je imel ob Rupniku edini statistični indeks nad deset (9 točk, 5 skokov, indeks 14). »Pričakovali smo težko, trdo tekmo, saj smo vedeli, da se bodo želeli Ukrajinci oddolžiti za poraz novembra v Ljubljani. Naš odziv ni bil najboljši, nismo bili dovolj razpoloženi, vseeno pa sem ponosen na fante, da so kljub vsem preprekam odigrali dobro tekmo. Ključni dejavnik je bil napadalni skok Ukrajine, saj jim je omogočil druge oziroma tretje priložnosti za napade ter hkrati odpiral neovirane mete na obroč,« je navrgel Aleksander Sekulić. Luka Rupnik pa je dodal: »Ukrajinci so igrali dobro, na trenutke smo se počutili, kot da igramo pet na šest. Manjkalo nam je tudi nekaj energije, predvsem ker je bila tekma zelo telesno naravnana. A cilj smo dosegli, uvrstili smo se na evropsko prvenstvo, hkrati ustvarili kult reprezentance in vsi komaj čakamo naslednjo reprezentančno akcijo.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: