Ob zadnjem plesu se Špancem obeta polka

Slovenska košarkarska reprezentanca je z odličnimi predstavami v olimpijskih kvalifikacijah ter proti Argentini in Japonski na OI navdušila domačo in mednarodno športno javnost. Pohvale prijajo, še bolj zagotovljeno mesto med najboljšo osmerico iger, toda glavni izzivi šele prihajajo. Za začetek se bo vesela druščina Luke Dončića v nedeljo ob 10.20 pomerila s svetovnimi prvaki iz Španije za prvo mesto v skupini C in boljše izhodišče pri žrebanju parov četrtfinala. Spopad med starima znancema bo derbi zaključnih tekem v skupinskem delu OI. Slovenija in Španija sta namreč poleg Francije in Avstralije edini s samimi zmagami po uvodnih nastopih v Tokiu, svojo nalogo pa sta opravili na zelo različna načina.



Izbranci Aleksandra Sekulića ob olimpijskem krstu igrajo kot orkan, izkoriščajo Dončićevo genialnost in atletske sposobnosti njegovih soborcev, hkrati pa se zavedajo, da je pred njimi priložnost, kakršna se jim bo težko ponovila. Kolajn vajeni Španci so medtem že prestali najboljša igralna leta in se lahko bolj zanašajo na veteranske izkušnje kot na urne noge. Tokio je nekakšen zadnji ples zlatega rodu, ki zaznamuje vrhunsko reprezentančno košarko od zmagoslavja na SP 2006. Na letošnjih OI aduti selektorja Sergia Scariola ogromno stavijo na obrambo, kar jim je v prvih dveh nastopih uspevalo, saj so prejeli le 74 točk na tekmo, najmanj med vsemi 12 udeleženci iger. Podatek moramo vendarle vzeti z rezervo, saj je v posledica predvsem počasnejše igre Špancev, ob kateri njihovim tekmecem ostane manj časa za napade. Slovenija je popolno nasprotje: strokovnjaki se strinjajo, da na OI še niso videli reprezentance s takšno dinamiko in visoko frekvenco akcij. Na ta račun imajo naši košarkarji šele sedmo najuspešnejšo obrambo v Tokiu, saj so doslej v povprečju prejeli 90,5 točke, a vse nadomestijo v napadu. S 117 točkami na nastop ogrožajo celo olimpijski rekord v lasti nepozabnega sanjskega moštva ZDA iz Barcelone 1992. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird & Co. so dosegali 117,25 točke in ostali na vrhu tudi ob uspehih njihovih naslednikov. Še najbolj so se jim s 115,5 točke približali Kobe Bryant, LeBron James in Kevin Durant v Londonu 2012. Dončić igra tudi namesto Dragića V odločilnih dvobojih utegne slovenska učinkovitost nekoliko opešati, saj bodo tekmeci vse boljši in bolje taktično pripravljeni. To še posebno velja za Špance, ki še niso pozabili visokega poraza z 72:92 v polfinalu eurobasketa 2017, čeprav ni nihče od zmagovalcev dosegel več kot 15 točk. Dončić jih je pri 18 letih prispeval 11 in končal prvenstvo s povprečjem 14,3 točke, pri 22 letih blesti na OI s 36,5 točke. Torej z 0,4 točke manj, kolikor jih je pred štiri leti družno prispeval z Goranom Dragićem v slovensko bero. In če mu bodo Klemen Prepelič, Zoran Dragić, Vlatko Čančar, Mike Tobey, Jaka Blažič in drugi še najprej sledili v peklenskem ritmu, se Pauju in Marcu Gasolu, Rickyju Rubiu, Sergiu Rodriguezu, Rudyju Fernandezu in Sergiu Llullu obeta ob zadnjem plesu živahna polka namesto flamenka.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: