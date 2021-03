Ob porazu v Sočiju najmočneje sijal Iličić

Čudovit gol

Rusija : Slovenija 2:1 (2:1) Stadion Fišt, gledalcev 13.008, sodnik Marco Di Bello (Italija) 6.

Strelca: 1:0 – Dzjuba (26, Kuzjajev), 2:0 – Dzjuba (35), 2:1 – Iličić (36, Zajc); Rusija: Šunin 6,5, Kudrjašov 6, Džikija 6, Semjonov 6, Fernandes, Kuzjajev 6,5, Odzojev 6,5, Golovin 6,5 (od 49. Mirančuk 6), Žirkov 6,5 (od 68. Karavajev 6), Žemaletdinov 6,5 (od 86. Muhin –), Dzjuba 8 (od 86. Zabolotnij –); selektor: Stanislav Čerčesov 6,5; Slovenija: Oblak 6,5, Balkovec 5,5, Mevlja 5,5, Blažič 6, Stojanović 6 (od 62. Skubic 5,5), Kurtić 6, Bijol 5,5 (od 62. Vetrih 5,5), Lovrić 6 (od 86. Zahović –), Zajc 6 (od 75. Bohar 5,5), Iličić 7, Šporar 5,5 (od 75. Vučkić 5,5); selektor: Matjaž Kek 6; posest žoge (v %): 46:54; streli: 9:11; na vrata: 4:3; koti: 6:6; prekrški: 16:11; vse podaje: 424:497; natančnost podaj (v %): 81: 84; rumeni kartoni: Golovin, Kudrjašov, Mirančuk; Mevlja, Zahović; druga izida v skupini H: Hrvaška : Ciper 1:0, Slovaška : Malta 2:2.

Predsednik NZS Radenko Mijatović je med včerajšnjim treningom takole opazoval vratarja Jana Oblaka med terapijo z Žanom Rantom Roosom. FOTO: Jernej Suhadolnik

Prehud tekmec je v Atalanti

Če bi štel umetniški vtis sobotnega večera, bi pripadle tri točke gostom, tako močno je izstopalmed nogometno tekmo Rusije in Slovenije v Sočiju (2:1). Iličić je bil glavni protagonist slovanskega derbija, in četudi je bil prepogosto osamljen v napadu, je z eno potezo vrnil v igro za kaj več gostujočo reprezentanco. Ni čudno, da je požel simpatije Rusov.Prizori po tekmi na severovzhodni obali Črnega morja so bili zelo zgovorni: čeprav je zabil dva gola domači orjak, ki je ob dveh golih razkril tudi bogato tehnično znanje, je bil glavna tema pogovorov – Josip Iličić! Pri tem ni bilo izjem: Jojo je pritegnil interes ruskih novinarjev in dolge odgovore ruskih igralcev. Logično, Ruse vendarle krasi mehka duša tudi brez pomoči vodke, tamkajšnji nogometni navdušenci najraje gledajo romantično igro in velemojstre, ki zmorejo ponuditi nekaj več.Priklonila sta se mu tudi Dzjuba in selektor, toda to je bila nemara bolj slaba uteha za velemojstra Atalante. Gol vendarle ne odtehta točk, kar je poudaril tudi Iličić.»Nemogoče je povsem ustaviti igralca takšne kakovostne ravni, kot je Josip Iličić. Po večini je naš načrt deloval, saj smo se nanj skrbno pripravili. Toda med vsako tekmo vzniknejo minute, ko takšnega asa enostavno ne moreš ustaviti, in takrat je brez sreče ne odneseš dobro. Zabil je čudovit gol, njegova predstava je bila odlična. Jasno je, da ni zaman med najboljšimi v Italiji. Iličić je izvrsten nogometaš, toda naša taktična shema je na koncu vendarle obrodila sadove,« je po tekmi razmišljal ruski Čerčesov.Tudi povratnik v jato Artjom Dzjuba – tega Rusi sprva niso sprejeli z navdušenjem, saj zahtevajo več minut za osem let mlajšega napadalca Spartaka– je bil opazno prevzet nad tehničnimi potezami 33-letnega Kranjčana.»Uf, v zadnjih minutah tekme sem bil močno živčen. Na klopi je namreč veliko bolj stresno kot na igrišču, pa še sodnik je podaljšal tekmo za pet minut. Premagali smo tekmeca, s katerim smo po moči izenačeni. Tokrat smo bili srečnejši, to moramo priznati, ob tem smo dobili več dvobojev. Če bi imeli Slovenci več nogometašev, kakršen je Josip Iličić, nam ne bi bilo lahko,« je zatrdil po tekmi Dzjuba, ki je med tekmo na edinstven način užival v potezah tekmeca.»Iličić me je močno navdušil, je tih, toda sposoben je igrati v vse smeri, nikdar ne veš, ali bo krenil levo ali desno. Užitek ga je gledati. Užival sem tudi med gledanjemna naši medsebojni tekmi na mundialu. Toda on gara tudi v obrambi, Josip pa ima v igri povsem proste roke, to je razlika,« je zatrdil odlični 32-letni napadalec Zenita, ki nikdar ne igra polovičarsko. »Garali smo drug za drugega in šli z glavo na žogo. Zaradi takšnih žog lahko zmagaš v dvobojih z velemojstri, kakršen je Josip Iličić.«Toda Iličić je navdušil tudi zunanje komentatorje, ne le akterje tekme s Slovenijo. Zanimivo primerjavo je podal, nekdaj odlični vezist Lokomotiva, Spartaka in angleškega Evertona, ki je star znanecSlovencev. Danes 36-letni Tatar je namreč zabil oba gola za zmago Rusije (2:1) v Moskvi 14. novembra 2009. To je bilo na srečo premalo za odhod Rusov v Južno Afriko, štiri dni pozneje je v Mariboru zablestel(1:0).»V Sočiju se je pokazalo, zakaj je našemu fantuv Atalanti tako težko dobiti pravo priložnost, saj konkurira z Josipom Iličićem. Med tekmo me je najprej prešinila ta misel. Na žalost mora Aleksej še veliko dodati, da bi ujel raven Iličića,« je zatrdil Biljaletdinov o »bratih«, kot je napisal pod skupno fotografijo na instagramu Iličić, in dodal: »Naj Aleksej zamenja klub? To ni bistveno. Predvsem mora delati na sebi. V primerjavi z Josipom mora izboljšati svojo tehniko, gibljivost in sprejemanje odločitev med igro.«