Ob Luki Dončiću v Ljubljani izredno stanje

Včeraj dopoldne je pred uradnim vhodom v dvorano Stožice vladalo izredno stanje. Ko se je pripeljal prvi avtobus, je završalo, a je bil preplah lažen. V drugo je šlo zares, Luka Dončić je vendarle stopil pred kamere in mikrofone ter ob začetku pravega košarkarskega treninga na domačih tleh potrdil, da se počuti dobro.

»Bomo videli, koliko minut bom igral proti Nemčiji, vendarle sem šele začel s pravimi treningi, ritem je drugačen. Odvisno bo od tega, kako se bo odzvalo telo, počutim pa se dobro, le časovna razlika mi še malo nagaja,« je uvodoma pojasnil 26-letni Ljubljančan.

Potrdil je, da je v reprezentanco prišel brez klubskih zadržkov ali zavor.

Slovenska izbrana vrsta je mir našla v zavetju elitnega hotela v središču Ljubljane, ki reprezentanci lahko omogoči zasebnost, ki pritiče gostovanju hollywoodskega zvezdnika. Dončić ni magnet za kamere le v Kaliforniji, tudi doma na vsakem koraku poskrbi za evforijo, medijska soba v Stožicah je bila komaj dovolj velika za vse. »Z reprezentanco sem vadil dvakrat, občutki so dobri, a se še privajamo eden na drugega. Veliko je mladih, pa tudi nekaj starih obrazov,« se je Dončić še želel izogniti prvi oceni o stanju v slovenski reprezentanci.

Zamer do Vlatka Čančarja in Josha Neba kljub odpovedi ne goji. »Igralcema nimam česa zameriti, kolikor razumem, jima nastopa ne dovoli klub. Los Angeles Lakers lahko dajo zeleno luč, še spodbujajo me, Olimpia Milano pa ne,« je s pomenljivim nasmeškom Luka jasno povedal, kaj si misli o težavah v izbrani vrsti na začetku reprezentančne akcije in zaključil: »To bi vedno morala biti odločitev igralca.« Poudaril je tudi, da je v Ljubljano prišel brez klubskih obveznosti ali omejitev, le s spodbudo, naj igra čim bolje.

Kaj je bilo najtežje? Na začetku vse, kot vedno, ko delaš nove stvari, nato pa sem se počasi navadil in ne bom rekel, da je bilo lažje, je pa šlo.

Spremenjena Dončićeva podoba je obvezni del pogovorov v košarkarskih omizjih, toda zanj to ni tako drastična sprememba. »Tudi prej sem bil dober igralec. Zdaj smo naredili malo drugačen načrt treninga, predvsem pa sem imel več časa, ki ga v preteklosti ni bilo. Kaj je bilo najtežje? Na začetku vse, kot vedno, ko delaš nove stvari, nato pa sem se počasi navadil in ne bom rekel, da je bilo lažje, je pa šlo. Na začetku pa je bilo res težko,« ni želel izpostaviti nobenega vidika treninga, ki mu je delal posebne preglavice.

Letošnje poletje je bilo za Luko drugačno, mesec dni je preživel brez košarkarske žoge. »Prvih pet dni je bilo grozno, a rad igram tudi druge športe in smo si nato čas krajšali drugače,« pravi št. 77. V igri bo treba na njegov pravi obraz še nekoliko počakati, šele v Sloveniji je Luka opravil prve treninge pet na pet, ritem je nekoliko drugačen in njegovo telo bo še potrebovalo nekaj treningov, da se bo znova navadilo na zahteve vrhunske košarke.

20.15 je ura začetka današnje tekme Slovenije z Nemčijo v Stožicah.

Manjka prvak lige NBA

Danes (20.15) Slovence čaka težko pričakovana tekma z Nemčijo pred tribunami Stožic, ki bodo polne skoraj do zadnjega sedeža. V izvrstni nemški zasedbi ne bo aktualnega prvaka lige NBA z Oklahomo Isiaha Hartensteina, ki ima težave s tetivo in bo letos poleti počival, preostali zvezdniki pa so selektorju Alexu Mumbruju na voljo. V Ljubljano tako prihajajo izkušeni branilec Dennis Schröder, pa uveljavljena evroligaška imena (Voigtmann, Obst, Lo, Bonga) in prvi zvezdnik Franz Wagner, ki bo v prihodnji sezoni nosilec igre in drugi zvezdnik v Orlandu, pri katerem imajo visoke ambicije.

»Ne bi rekel, da je to pomemben preizkus, ker smo premalo časa skupaj, vsi pa vemo, kakšen je nasprotnik. Nemci so svetovni prvaki. Iz tekem se največ naučiš, dobili bomo vpogled v to, kje trenutno smo in kaj nas še čaka. Všeč mi je, da bo med pripravami veliko tekem,« je o današnjih nasprotnikih dejal 26-letni Ljubljančan.

Kjerkoli bo Luka Dončić to poletje stopil na parket, bo zvezdnik številka ena, z njim pa tudi Slovenija dobiva dodaten pomen in veljavo. Najprej danes v Stožicah, nato v nedeljo v Mannheimu (17.30) in potem počasi, korak za korakom, proti Poljski, kjer se bo 28. avgusta z evropskim prvenstvom začelo zares.