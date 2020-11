Ob klepetu in igrah jim ni hudo v izolaciji

Slovenske košarkarje je včeraj presenetila novica, da je madžarska reprezentanca, s katero bi se morali pomeriti v ponedeljek, zapustila mehurček v Ljubljani zaradi šestih pozitivnih testov na covid-19. Če ne bo dodatne spremembe sporeda v drugem ciklu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022, bo torej Slovenija v Stožicah odigrala le eno tekmo, jutri z Ukrajino, ki jo Jaka Blažič optimistično pričakuje.



Kapetan Cedevite Olimpije bo moral ob odsotnosti Klemna Prepeliča prevzeti še večjo vlogo na zunanjih položajih, pod košema bosta udarna aduta Jordan Morgan in Edo Murić. Z eurobasketa 2017 so namreč tokrat selektorju Aleksandru Sekuliću na voljo le trije zlati fantje, poleg Blažiča in Murića še Matic Rebec. »Imel sem ta privilegij, da sem imel podobno vlogo že v zadnjih reprezentančnih akcijah. Enkrat sem bil bolj uspešen, drugič manj. Reprezentanci moram dati, kar se od mene pričakuje: željo in energijo. Kdor bo v soboto vroč, bo dobival največ podaj,« napoveduje 30-letni Blejec, ki se je že navadil sprememb v izbrani vrsti. Tudi tokrat bodo manjkali košarkarji iz lige NBA in evrolige, nekaj je poškodovanih ...



»Res je: nov selektor, spremenjena zasedba. Poskušamo osvojiti Sekulićeve zamisli, so pa zadeve podobne kot v kvalifikacijah za SP 2019 in v prvem ciklu bojev za EP, saj ne moreš na hitro obrniti vsega na glavo. Mislim, da smo na dobri poti. Naš cilj je omogočiti Sloveniji, da bo leta 2022 branila naslov evropskega prvaka, pomemben pa je tudi način, na katerega bomo to dosegli,« je prepričan Blažič, ki je na februarskih tekmah z Madžarsko in Avstrijo dosegal 13,5 točke na tekmo, imel pa je največjo minutažo med vsemi, 35 minut na nastop. Podobne obremenitve ima pri Olimpiji, za katero dosega 16,8 točke v ligi ABA in 18,3 v evropskem pokalu. Reprezentanca je vedno motiv »Zdaj sem spočit, selektor je v ponedeljek namenil malo več počitka meni in Edu Muriću po nedeljski tekmi z Igokeo. Svoje je prispevala tudi sprememba okolja, ki ti nemudoma vlije dodatno motivacijo. Reprezentanca je vedno nekaj posebnega in v soboto bomo nedvomno vsi pripravljeni za tekmo z Ukrajino,« poudarja izkušeni košarkar, ki je debitiral v članski reprezentanci leta 2011, njegovo prvo veliko tekmovanje pa je bilo domače EP 2013. A čeprav je pri Olimpiji že drugo sezono kapetan moštva, v izbrani vrsti to vlogo opravlja Murić.



»Zelo sem vesel, da je Edo dobil priložnost, saj me v klubu pogosto heca, da bi moral kaj reči ali urediti v dobro igralcev. Zdaj jaz njemu govorim, kaj bi lahko izboljšali, čeprav je bil doslej dober kapetan,« meni Blažič. Kaj pa je prinesel novega Sekulić? »Že od prvega treninga se osredotočamo na igro v obrambi. Menim, da je to glavni del načrta za tekmo z Ukrajino. V napadu imamo dovolj talenta in košarkarjev, ki lahko potegnejo,« zagotavlja slovenski adut s številko 11 na dresu.



In kako lahko reprezentanca krepi moštvenega duha v osamitvi? »Ob zboru smo v hotelu opravili testiranje, ki je potrdilo, da smo vsi košarkarji negativni. Od takrat se lahko družimo med seboj. Vsi smo nastanjeni v enem nadstropju, zato se pogosto dobimo v kateri od sob in poklepetamo. Skupaj imamo tudi kosila in večerje, v pritličju pa je slovenski prostor, v katerem lahko spijemo kavo ali si krajšamo čas s kakšno igrico na playstationu. Ni nam hudo,« ocenjuje Jaka Blažič.