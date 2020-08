O Dončiću znova govori ves svet, poglejte ga (VIDEO)

Zvin gležnja Gorana

Košarkarji Dallasa so dokazali, da vendarle znajo dobiti tudi tesno tekmo. S 114 : 110 so premagali Sacramento, po rednem delu je bilo 95 : 95.je spet zabeležil trojni dvojček in dosegel tudi odločilni koš v podaljšku. Zbral je 34 točk, kar 20 skokov (njegov rekord v NBA) in 12 podaj.Dončić je spet dosegel mejnik – pri komaj 21 letih in 158 dneh je postal najmlajši igralec v zgodovini NBA, ki je na tekmi dosegel vsaj 30 točk, 20 skokov in 10 podaj. S tem je presegel, ki mu je to uspelo pri 23 letih in 12 dneh. »To zmago smo res potrebovali. Mislim, da smo odigrali eno najslabših tekem, pa smo vseeno zmagali. Nismo se predali, borili smo se do konca, pomagali drug drugemu in nikoli obupali. Ponosen sem na zmago,« je po tekmi dejal Luka.Dallas naslednja tekma čaka v četrtek proti losangeleškim Clippersom.Zmagal je tudiz Miamijem. Kapetan zlate slovenske vrste z EP 2017 je s soigralci s 111 : 106 premagal Boston.Čeprav so košarkarji Miamija nastopili brez, ki si je poškodoval gleženj na prejšnji tekmi, so pokazali, da se ne bodo kar predali v boju za številko 3 v vzhodni konferenci.e zbral 21 točk in 12 skokov.je za Miami dosegell 21 točk, Goran jih je zbral 20,15,pa 11. Goran je v zadnjih sekundah nerodno pristal na levem gležnju in odšepal v slačilnico, a je rentgenski pregled pokazal, da so kosti ostale cele. Na twitterju je napisal: »Super smo se pobrali danes! Ponosen sem na soigralce, kako so prevzeli odgovornost!«e bil prvi strelec Bostona s 23 točkami,je zbral 13 točk in 10 skokov,inpa sta vsak prispevala po 15 točk.Naslednja tekma košarkarje Miamija čaka v četrtek, ko se bodo pomerili z Milwaukeejem.