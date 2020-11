Novo sezono odprli tudi skakalci, na ekipni tekmi Slovenci šesti

Avstrijski smučarski skakalci (1078 točk), drugi po prvi seriji, so zmagovalci prve tekme 42. sezone svetovnega pokala v poljski Wisli. Drugi so bili Nemci (1069,3), tretji pa domačini (1061,5). Slovenci v postavi Timi Zajc, Peter Prevc, Anže Lanišek in Žiga Jelar danes niso bili blizu vrha in so z 968,4 točke zasedli šesto mesto.



Zmagovalci prve tekme v novi zimi so postali Michael Hayböck, Philipp Aschenwald, Daniel Huber in Stefan Kraft, ki bo v nedeljo na posamični tekmi začel obrambo skupne zmage v svetovnem pokalu.



Nemci na čelu s svetovnim prvakom Markusom Eisenbichlerjem, ki so vodili po polovici tekme, so z Avstrijci bili boj za zmago, a na koncu zaostali za 8,7 točke. Tretje mesto so zasedli Poljaki z zmagovalcem kvalifikacij Kamilom Stochom, ki so zaostali že za 16,5 točke.



Slovenci, ki so bili šesti že po prvi seriji, so v finalu v boju za peto mesto z Zajcem in Prevcem v prvih dveh skupinah dobro začeli lov, a na koncu po slabših predstavah Laniška in Jelarja ostali na šestem mestu. Na tekmi je sicer nastopilo devet reprezentanc, brez finala so ostali Čehi.



V nedeljo bo na skakalnici legendarnega poljskega skakalca Adama Malysza prav tako ob 16. uri še prva posamična tekma nove zime. V petkovih kvalifikacijah Slovenci sicer niso bili blizu vrha; najboljši v slovenski vrsti je bil s 16. mestom Peter Prevc.