Novi udarec za Dončića: ne pomaga niti trojni dvojček, Lakersi v težavah

Na zadnji tekmi lige NBA so Brooklyn Nets premagali Los Angeles Lakers s 111:108. Kljub izjemni predstavi Luke Dončića, ki je dosegel trojni dvojček z 22 točkami, 12 podajami in 11 skoki, so Lakersi izgubili prvo tekmo po poškodbi LeBrona Jamesa.

Dončić je bil ključen igralec za svojo ekipo, a njegova prizadevanja niso bila dovolj, da bi prekinili niz porazov.

Dončić je začel tekmo z odločnostjo in že v prvi četrtini dosegel 6 točk z različnimi prodori in meti. Nadaljeval je močan nastop v drugih četrtinah, vključno s pomembno trojko v drugi četrtini, ki je zmanjšala zaostanek Lakersov. Kljub temu pa je Brooklyn Nets uspelo ohraniti prednost celotno tekmo, predvsem zaradi solidne igre Noaha Clowneyja, ki je dosegel 19 točk, in Camerona Johnsona, ki jih je dodal 18.

Brooklyn Nets prekinili niz porazov

Za Brooklyn Nets je bila ta zmaga še posebno pomembna, saj so prekinili niz sedmih zaporednih porazov. Noah Clowney je bil ključni igralec, saj je dosegel 19 točk in zadel ključni prosti met v zadnjih trenutkih tekme. Po tekmi je trener Brooklyn Nets dejal: »Noah je bil danes izjemen. Njegova energija in odločnost sta bili ključni za našo zmago.«

Brooklyn Nets so pokazali moč tudi v obrambi, saj jim je uspelo prisiliti Los Angeles Lakers v 15 izgubljenih žog in zbrati 10 ukradenih žog. Poleg Clowneyja sta bila pomembna Cameron Johnson in Keon Johnson, ki sta vsak dosegla 18 točk. Tyrese Martin je prispeval še 14 točk.

Za Los Angeles Lakers je Dalton Knecht dosegel 19 točk, Austin Reaves pa je dodal 17 točk, 10 podaj in 8 skokov. Kljub tem prizadevanjem so Lakers pogrešali prisotnost LeBrona Jamesa, ki je zaradi poškodbe spremljal tekmo s klopi.