Novi stari izzivalec

Ko je Jan Nepomnjašči decembra 2021 izgubil dvoboj za naslov svetovnega prvaka z Magnusom Carlsenom (3,5:7,5), jih ni veliko verjelo, da se lahko kot izzivalec še kdaj vrne. Morda tudi zato, ker je visok poraz s Carlsenom tako elegantno sprejel, kot da na stolčku izzivalca nikoli več ne bo sedel. Na novinarskih konferencah je deloval mirno in hladno, poraz je prenesel pokončno, z nasmehom, ki je dobro skrival bolečino.

Tedaj je kot razlog za poraz navedel predvsem izgorevanje. Več mesecev pred dvobojem je namreč trdo treniral, zaradi česar mu je primanjkovalo ustvarjalne energije in svežine. Težave je imel tudi v osebnem življenju, zaradi ruske invazije pa ni mogel veliko nastopati. Čas negotovosti je izkoristil v svoj prid in izboljšal svoj šah, športni odnos in zaupanje vase.

Trud je bil poplačan ob pravem času na pravem mestu, celo najpomembnejšem: turnirju kandidatov v Madridu. V boj za osvojitev lovorike se je podalo še sedem odličnih supervelemojstrov, ki so z dobrimi predstavami postali potencialni izzivalci norveškega šampiona: Fabio Caruana, Ding Liren, Jan-Krzysztof​ Duda, Alireza Firouzja, Hikaru Nakamura, Tejmur Radjabov in Richard Rapport. Verjetno si nihče ni mislil, da bo Nepomnjašči s takšno lahkoto postal zmagovalec še pred koncem turnirja. V 14 krogih je zbral 5 zmag in pridobil neverjetnih 27 rejtinških točk ter spet zmagal na turnirju kandidatov. Prvega zasledovalca Dinga je prehitel za celo točko in pol. To je njegova druga zaporedna zmaga na kandidatih. Dodajmo še, da sta bila to obenem tudi njegova edina nastopa na tem turnirju. In da je na letošnjem ostal neporažen.

Kakor Anand

Podoben uspeh je pred slabim desetletjem dosegel nekdanji svetovni prvak Viši Anand, ki je pred tem dvoboj za lovoriko izgubil, a je iz pepela vstal kot feniks, slavil na naslednjem kandidatskem turnirju in se popolnoma svež znova pomeril s Carlsenom. Takšnih ekstremnih podvigov so sposobni le redki in Jan je zagotovo med njimi. V zadnjem letu je opravil več zrelostnih izpitov in pridobil tisto najpomembnejše – izkušnjo izzivalca. V dvoboj z Magnusom se bo podal zrelejši, a z večjimi, predvsem pa realnejšimi ambicijami.

Diagram. FOTO: Šzs

Dvobojevalca sta sicer že stara znanca še z mladinskih evropskih in svetovnih prvenstev. Bila sta velika rivala, med njima je zgolj leto razlike. Rus je dobil tri zaporedne evropske mladinske naslove, Norvežan pa se mu je oddolžil s svetovnim in evropskim naslovom do 12 let. Pozneje, pri komaj 15 letih, se je Carlsen kot raketa hitro povzpel na vrh, medtem ko je Nepomnjašči napredoval počasi, a vztrajno.

Prizorišče dvoboja za naslov svetovnega prvaka še ni znano, kot tudi še ni dokončno jasno, ali bo dejstvo, da je izzivalec prvaka Rus, prineslo za sabo politične sankcije.