Nove stopničke za Slovenijo v deževni Planici

Slovenija je bila tretja na ekipni tekmi smučarskih skakalcev na finalu svetovnega pokala na letalnici v Planici. V deževnem vremenu in pred 19.112 gledalci so na predzadnji tekmi sezone Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek (1707,2 točke) zaostali za Avstrijo (1749,3), ki je v Planici slavila tretjič v nizu, in Nemčijo (1720,2).

Slovenija je bila po prvi seriji tretja, za vodilno Avstrijo (864,6) si je nabrala 25,8 točke zaostanka, za drugo Nemčijo pa je zaostajala za 15,5 točke. Kos je tudi v drugi seriji, po njegovem prvem skoku je bila slovenska četverica peta, skočil slabše, 193 m je bilo dovolj za četrto mesto gostiteljice finala po prvi izmenjavi. Na tretje mesto je prišla Poljska. Avstrija je na čelu vodila že s 65,2 točke prednosti pred Slovenci. Prevc je 230,5 m poletel v drugi seriji za dotlej največjo daljavo tekme. Slovenija (1252) je še vedno zaostajala za Poljsko za 2,9 točke. Na čelu je bila Avstrija (1303), a le 1,8 točke pred drugo Nemčijo ter kar 48,3 pred Slovenijo, ki ji je tako po polovici serije ostal boj za tretje mesto. Zajc je z 227,5 m popravil svoj uvodni dosežek, Slovenija (1473,6) je tako za 3,6 točke prehitela Poljsko s Kamilom Stochom (220,5 m). Lanišek je z izjemnim poletom, meril je 234,5 m za daljavo tekme, potrdil udeležbo svojega moštva na zmagovalnem odru. V boju za zmago je v predzadnji seriji Jan Hörl z 228 m Avstriji priskakal 20,2 točke naskoka pred Nemčijo. Zanjo je Markus Eisenbichler v svojem zadnjem skoku tekmovalne kariere z 223,5 m zagotovil drugo mesto, 13 točk pred Slovenijo. Stefan Kraft je z 230 m in 29,1 točke prednosti pred prvimi zasledovalci potrdil zmago severne slovenske sosede.

Sezona svetovnega pokala se bo v nedeljo končala s posamično tekmo najboljše trideseterice.