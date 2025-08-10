Nova tekma proti Nemčiji, nov poraz naše reprezentance

Košarkarji Slovenije so morali še drugič v dveh dneh priznati premoč svetovnim prvakom Nemcem. Na povratni prijateljski tekmi v Mannheimu, kjer je Slovenija nastopila brez Luke Dončića, je bil rezultat 80:70 (19:19, 42:30, 57:60).

Za razliko od petkovega obračuna v Stožicah, na kateri je bila razlika na koncu 14 točk, so izbranci selektorja Aleksandra Sekulića tokrat prikazali veliko boljšo igro in bili kljub zaostanku 17 točk v prvem polčasu vse do konca tekme v igri za zmago. Odločilno razliko v zadnjih petih minutah, ki jih je Slovenija začela s sedmimi točkami prednosti, sta naredila glavna zvezdnika Nemčije Dennis Schröder in Franz Wagner.

Največ točk dosegel Hrovat

V odsotnosti Luke Dončića in Eda Murića je v Mannheimu zaigralo trinajst košarkarjev, brez priložnosti je ostal Žiga Daneu, največ točk pa so dosegli Gregor Hrovat (15), Aleksej Nikolić (12) in Martin Krampelj (10).

Slovenija bo do evropskega prvenstva v Katovicah, ki se bo začelo 28. avgusta, odigrala še štiri prijateljske tekme. Konec tedna bo nastopila na turnirju v Rigi in se merila z Litvo ter Latvijo, 19. avgusta se bo predstavila domači publiki v Stožicah proti Veliki Britaniji, 21. avgusta pa jo čaka gostovanje v Srbiji.