Nova priložnost za Niko Prevc

Potem ko je celoten sobotni program norveške turneje v smučarskih skokih na letalnici v Vikersundu odpadel, so si skakalke danes želele dve tekmi. Vendar se jim želja ni uresničila. Tako ostajajo pri prvotnem nedeljskem programu z eno tekmo ob 10. uri. Nika Prevc ima tako dve tekmi pred koncem sezone velikih 194 točk naskoka v boju za skupno zmago.

Letalnica v Vikersundu je bila v soboto zaradi slabega vremena prizorišče dolgega čakanja. Najprej so morali zjutraj odpovedati žensko premiero za točke svetovnega pokala v smučarskih poletih. Nato so popoldne odpovedali še moško tekmovanje.

Ena tekma

Avstrijec Stefan Kraft tako še ni predčasni skupni zmagovalec svetovnega pokala, saj so organizatorji sobotno tekmovanje prestavili na danes dopoldan (11.05) z le eno serijo, saj pričakujejo precej boljše vreme.

Po novem pravilniku turneje surovi zrak bo drugo tekmovanje svetovnega pokala (15.30) za moške potekalo kot superfinale v treh serijah: najprej 30 najboljših, nato 20 najboljših, nazadnje pa deset najboljših.

Dve tekmi so si tako kot moški želele tudi ženske, vendar se jim želja ni uresničila. Njihova sobotna tekma je odpovedana in ne zgolj preložena, danes jih čaka le ena.

Branilka velikega kristalnega globusa in prva izzivalka Nike Prevc, izkušena Eva Pinkelnig je podprla sobotno odpoved.

»Res so slabe vetrovne razmere. Seveda bi si vsa dekleta želela dve nedeljski tekmi, tako kot ju imajo fantje,« je dejala 35-letna Avstrijka, vendar se skakalkam ta želja ni uresničila.

Po 22 posamičnih tekmah ima komaj 19-letna Slovenka 1370 točk, Pinkelnig pa 1176. To sta tudi edini tekmovalki, ki teoretično še lahko posežeta v boj za skupno zmago.

Mora le skočiti in varno pristati

Nika Prevc ima tako rekoč skupno zmago že v žepu, če le ne bi prišlo do česa nepredvidenega. Skakalke se bodo danes prvič v zgodovini na letalnici v Vikersundu pomerile za točke svetovnega pokala.

To pomeni, da mora Slovenka danes samo izpeljati skok v prvi seriji in varno pristati. V Vikersundu namreč tekmuje le 17 skakalk in vse bodo osvojile točke.

Poleg boja za veliki kristalni globus je v igri tudi zmaga na norveški turneji. Pri ženskah ima domačinka Eirin Maria Kvandal 53,5 točke naskoka pred Pinkelnig, Nika Prevc na tretjem mestu zaostaja za 83,7 točke. Med skakalci vodi Kraft, ki ima 48,8 točke naskoka pred Slovencem Petrom Prevcem.