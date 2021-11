Nova izjemna predstava Dončića, Dallas pa poražen (VIDEO)

Dallas je v NBA doma spet izgubil. Tokrat z Washingtonom s 120 : 114. Luka Dončić je dosegel 33 točk, imel pa je še 10 podaj in 4 skoke.

Houston je premagal Charlotte s 146 : 143, tekma se je končala po podaljšku, dvoboj večera pa je bil med Phoenixom in Brooklynom. Prvi so zmagali s 113 : 107 in prišli do 17. zmage v sezoni ter so na drugem mestu na zahodnem delu lige, prvi na vzhodnem pa je Brooklyn.