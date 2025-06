Pogled na seznam odsotnih v slovenski odbojkarski reprezentanci razkrije več kot imena, ki na parketu nosijo slovenski dres. Tine Urnaut, Alen Pajenk, Gregor Ropret, Klemen Čebulj, Žiga Štern ... Menjava generacij je po zaključku olimpijskega cikla v polnem teku, pomlajena in premešana Slovenija se na drugem turnirju lige narodov v Burgasu ni ustrašila slovitih tekmecev. Bolgari so leteli na krilih navijačev (1:3), proti Franciji so bili veliko bližje, kot kaže izid (0:3), žal jim je lahko le tekme z Japonsko. Naslednja postaja – Stožice. Selektorji tujih odbojkarskih velesil so v minulih let...