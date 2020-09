Nova dvojna zmaga na Touru, Pogačar pred Rogličem

Slovenska kolesarska asa Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) in Primož Roglič (Jumbo-Visma) sta dosegla še tretjo dvojno zmago na letošnji dirki po Franciji. Obenem je nizozemsko moštvo, za katero vozi Roglič, zlomilo lanskega zmagovalca Kolumbijca Egana Bernala (Ineos Grenadiers), ki je izgubil sedem minut in 20 sekund. Bernal povsem popustil in izpadel iz igre za zmago Bernal je imel težave že na izjemno strmem vzponu na Fromentel, ko je komajda zadržal stik s skupino favoritov, medtem ko je ritem narekoval član Jumbo-Visme, Belgijec Wout Van Aert.

Na drugem vzponu na prelaz Biche ni prišlo do velike selekcije, je pa moštvo Jumbo-Visme na zadnjem vzponu močneje navilo tempo z Van Aertom na čelu.



In že po štirih kilometrih zadnjega vzpona na Grand Colombier je Bernal povsem popustil in izpadel iz igre za zmago na Touru. Prav tako kot njegov rojak Nairo Quintana (Arkea Samsic), ki ni mogel slediti tempu skupine favoritov.

V njej je sedem kilometrov pred ciljem napadel Adam Yates (Mitchelton-Scott), a se Nizozemci na čelu niso takoj odzvali. Tom Dumoulin je narekoval hiter tempo vse do zadnjega kilometra, v njem pa je Roglič napadel podobno kot na dirki po Ainu 9. avgusta, ko je na Grand Colombierju dobil zadnjo, tretjo etapo.



Toda tokrat so ga sprva lahko sledili Pogačar, Richie Porte (Trek-Segafredo), Miguel Angel Lopez (Astana) in Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Po napadu Pogačarja pa je bilo jasno, da je bil danes najmočnejši prav najmlajši med favoriti, ki je z dodatnimi štirimi sekundami zmanjšal zaostanek za svojim rojakom v boju za rumeno majico. Tretje mesto v etapi je osvojil Porte, ki je v cilj prišel pet sekund za Slovencema.

Slovenca vodilna

Pogačar zdaj za Rogličem zaostaja 40 sekund, tretji pa je Rigoberto Uran (EF Pro Cycling), ki zaostaja minuto in 34 sekund.

V ponedeljek bo na Touru prost dan, mobilno zdravstveno osebje pa bo opravilo še tretje teste na novi koronavirus.