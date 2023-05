Nov zgodovinski večer na San Siru

Italijanska prestolnica mode bo po skoraj natanko dvajsetih letih vnovič doživela nogometni večer za zgodovino - v polfinalu lige prvakov se bosta drevi na San Siru pomerila mestna tekmeca Milan in Inter.

Polfinalni derbi pred dvajsetimi leti je prišel sredi zlate dobe italijanskega nogometa, LP je osvojil Milan, v zadnjih 12 sezonah pa so Italijanom (z izjemo Juventusa) pripadale le obrobne vloge. Dvoboj kot favorit začenja Inter. Varovanci Simoneja Inzaghija so po neprepričljivem začetku ujeli vrhunsko formo v zadnjem mesecu dni, nanizali so pet zaporednih zmag, v tem obdobju dosegli kar 14 zadetkov in prejeli le dva. Prebudil se je Romelu Lukaku, ki je v zadnjem mesecu dni petkrat zadel in obudil odlično napadalno navezo z Lautarom Martinezom.

V serie A se Milan in Inter krčevito borita za vozovnico za ligo prvakov, stratega Milana Stefana Piolija pa je v soboto kljub zmagi z 2:0 nad Laziem bolela glava. V 11. minuti je z igrišča odšepal prvi zvezdnik rdeče-črnih Rafael Leao, njegov nastop je zaradi poškodovane stegenske mišice pod velikim vprašajem.

Treba se bo vreči na glavo

Ob morebitni odsotnosti bliskovito hitrega in kreativnega Leaa bo Pioli stavil na preverjen recept – obrambo. Milan je v letošnjih izločilnih bojih lige prvakov prejel le en zadetek, mrežo zanesljivega Mika Maignana je načel le prvi zvezdnik Napolija Victor Osimhen, ko je bil dvoboj že odločen.

81:71 je razmerje v zmagah med Interjem in Milanom na dosedanjih medsebojnih tekmah v vseh tekmovanjih.

»Uživati moramo v vsem, kar se dogaja, vse do prvega sodnikovega žvižga. Nato se moramo vreči na glavo in pustiti vse na igrišču. Večina igralcev je prvič v takšnem položaju, zato moramo uživati v naelektrenosti ozračja in pomembnosti tekme. Inter je favorit, a me to sploh ne skrbi,« pred derbijem pravi Pioli, ki je v aktualni sezoni dobil le enega od treh prvenstvenih dvobojev z Inzaghijem.

Stavnice rahlo prednost namenjajo Interju, kar je predvsem posledica dobre napadalne forme. Na zelenici bo Inter želel prevzeti pobudo in izkoristiti potezo več predvsem Martineza, Milan pa bo stavil na protinapade. Mestni derbi v sredinem večeru najbrž še ne bo odločen, (vsaj) enega jasnega zmagovalca pa bo polfinalni dvoboj na San Siru imel. Italijanski nogomet bo slavil vrnitev na veliko sceno.