Nov začetek za Niko Prevc in takoj odličen rezultat

Nika Prevc je novo sezono poletne velike nagrade začela z zmago.
Fotografija: Nika Prevc FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
Nika Prevc FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

STA
09.08.2025 ob 19:02
09.08.2025 ob 19:03
STA
09.08.2025 ob 19:02
09.08.2025 ob 19:03

Slovenska skakalka Nika Prevc je novo sezono poletne velike nagrade v francoskem Courchevelu začela z zmago. Na prvi preizkušnji je premagala Nemko Selino Freitag in Kanadčanko Abigail Strate. Prevc je bila po prvi seriji s 106,5 metra dolgim skokom četrta, v drugi pa je skočila 124 metrov in z 241,7 točke prepričljivo zmagala, drugo Freitag je premagala za 17 točk. Strate, vodilna po prvi seriji, pa je na koncu osvojila tretje mesto.

V finalu najboljše trideseterice sta v Courchevelu nastopili še dve Slovenki, Tinkara Komar (105/107 m) je bila na koncu 11., Maja Kovačič, ki je prvič nastopila na tekmi za poletno VN, pa 17. (97,5/107,5 m).

Kot so pojasnili pri SZS, je brez tekem v Courchevelu zaradi neustreznega dresa ostala Vodan. Po novih pravilih vsaka reprezentanca v primeru neustreznega dresa lahko popravlja le en dres; izkušena Vodan, že zmagovalka Courchevela in tudi rekorderka naprave, se je odpovedala popravilu dresa, vodstvo reprezentance je tako lahko popravilo dres Nike Prevc. S podobnimi težavami so se srečale še reprezentantke ZDA in Poljske, še več takšnih primerov pa je bilo v moškem delu konkurence.

Danes se bodo pomerili še skakalci

Danes zvečer se bodo v Franciji na prvi tekmi poletne sezone pomerili še skakalci.

Slovenijo sicer na tekmah konec tedna v Courchevelu zastopajo Nika Prevc, Nika Vodan, Tinkara Komar in Maja Kovačič ter Lovro Kos, Žak Mogel, Žiga Jančar, Žiga Jelar, Rok Oblak in Taj Ekart.

Na nedeljskih tekmah bo krovna smučarska zveza Fis preizkusila nov format tekmovanja; pri moških bo po kvalifikacijah 50 skakalcev razdeljenih v deset skupin, iz vsake bosta napredovala po dva najboljša ter skupno še pet »srečnih poražencev«. Za končne izide bodo šteli le dosežki v finalni seriji. Enak format bo tudi pri skakalkah, le da bo 40 tekmovalk razdeljenih v osem skupin, v finale pa se bodo prebile še štiri preostale najboljše.

