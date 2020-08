Nov mejnik za Dončića, ki je odšepal z igrišča (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdniki je na tretji tekmi prvega kroga končnice v severnoameriški košarkarski ligi NBA med Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers zvil levi gleženj. Tekme kljub kasnejši vrnitvi na parket ni odigral do konca, moštvo 21-letnega Ljubljančana pa po porazu s 122:130 zdaj v seriji zaostaja z 1:2 v zmagah.Dončić je poškodbo staknil slabe štiri minute pred koncem tretje četrtine ob pokrivanju. Obrnilo mu je levi gleženj, s katerim je imel težave že v rednem delu lige NBA. V slačilnici so mu gleženj na novo povili, vidno šepajoč pa se je nato odpravil nazaj proti dvorani.Na začetku zadnje četrtine se je 21-letnik vrnil na parket, a na njem zdržal le tri minute, preden se je v bolečinah usedel na klop.Na igrišču je sicer prebil 29 minut, dosegel pa je 13 točk, 10 skokov in 10 podaj. S tem mu je uspel sploh prvi trojni dvojček v zgodovini Dallasa v končnici. Obenem je 21-letnik postal tretji najmlajši igralec v zgodovini NBA, ki je zabeležil dvomestno številko v treh statističnih kategorijah izločilnih bojev, pred njim sta do tega mejnika prej prišla leinNa tekmi je sicer v dresu Clippers, ki so si odločilno prednost nabrali v drugi četrtini, blestel Kawhi Leonard, ki je dosegel 36 točk ter dodal 9 skokov in 8 podaj. Pri teličkih je bil najbolj razpoložens 34 točkami in 13 skoki.insta dodala po 22 točk.Naslednja tekma med tema dvema nasprotnikoma bo na sporedu v nedeljo ob 21.30 po srednjeevropskem času.