Nov dan, nova kolajna! Osvojil jo je Anže Lanišek

Dobri obeti so se uresničili

Že jutri bomo imeli novo veliko priložnost za kolajno: na sporedu (ob 17. uri) je namreč tekma mešanih ekip, v katerih je Slovenija med favoriti.

Po dveh sijajnih tekmovalnih dneh je imela slovenska nordijska reprezentanca že tri kolajne, danes pa dobila še četrto! Osvojil jo je smučarski skakalecki je bil po prvi seriji posamične tekme v Oberstdorfu na odličnem drugem mestu, po še enem odličnem skoku v finalu pa osvojil bron.Svetovni prvak je postal Poljak, srebro je osvojil Nemec. Prvi favorit tega SP, najboljši v svetovnem pokalu Norvežan, ki je bil najboljši tako na treningih na tej napravi kot v kvalifikacijah, je bil po prvi seriji šele na 16. mestu, v finalu pa je napredoval tik pod zmagovalni oder na četrto mesto.Danes so bili uspešni tudi preostali trije Slovenci.je zasedel osmo mesto,je bil 15.,pa 28.Kolajna se je napovedovala že v včerajšnjih kvalifikacijah, ko je bil 24-letni slovenski skakalec drugi, prav tako je drugo mesto zasedal danes po prvi seriji. Geigerja v finalu kljub dobri daljavi 101 m ni uspel prehiteti, a se ob številki 2 na semaforju že veselil medalje.»Ni bilo najbolj enostavno ohraniti zbranosti. Skoka sta bila sicer najslabša tukaj, a zdaj ni pomembno. Ostal sem zbran in sproščen, skušal sem se zabavati v finalni seriji in uspelo mi je. Noro je bilo, medalja, super!« je za nacionalno televizijo po osvojeni kolajni dejal slovenski junak Lanišek, ki si je ob uspehu najbolj želel, da bi bila ob njem tudi žena in sin.»Ta kolajna pomeni ogromno, prevečkrat sem bil že četrti. Danes mi je uspelo,« je bil ves iz sebe skakalec iz Domžal, ki se je v skoke zaljubil zaradi sokrajana, ki je leta 2005 prav v Oberstdorfu osvojil naslov svetovnega prvaka. Tdui sicer je slovenska reprezentanca na skakalnicah pod Senčno goro osvojila že kup uspehov, letošnje svetovno prvenstvo pa se bo še zlasti zapisalo v zgodovino slovenskega športa.