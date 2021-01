Noro veselje Slovenk, prvič na najvišji stopnički

Smučarske skakalke so se na Ljubnem ob Savinji merile na ekipni tekmi za svetovni pokal. Slovenske barve so izvrstno zastopale Nika Križnar, Ema Klinec, Urša Bogataj in Špela Rogelj. Dolgi in lepi skoki so jih pripeljali na najvišjo stopničko, kar je zgodovinski dosežek, saj so prvič zmagele kot ekipa v tekmi svetovnega pokala. Slovenke, vodilne že po polovici tekmovanja 13 reprezentanc, so zmago po finalu slavile z veliko prednostjo 17,9 točke. Čeprav ni bilo gledalcev, so vedele, da imajo podopro navijačev od doma.



Druge so bile Norvežanke, tretje Avstrijke.



Skakalnica Rajhovka je sicer gostila šele drugo od 20 tekem svetovnega pokala za skakalke v sezoni 2020/21.



Doslej so slovenske skakalke na Ljubnem dvakrat zasedle drugo mesto na ekipni tekmi (2019, 2020), letos pa so prepričljivo ugnale svetovno konkurenco, saj so prepričljivo vodile na tekmi od prvega do zadnjega skoka.

