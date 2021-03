Noro: Pogačar zmagovalec dirke od Tirenskega do Jadranskega morja

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je novi zmagovalec prestižne dirke svetovne serije od Tirenskega do Jadranskega morja. Na zadnji etapi, na kronometru po San Benedetto del Trontu (10,1 km), je s četrtim mestom zanesljivo ubranil prednost pred najbližjimi tekmeci in osvojil še šesto večdnevno dirko v karieri.



Doslej je bil 22-letnik s Klanca pri Komendi najboljši na dirkah po Algarveju (2019), Kaliforniji (2019), Valencii (2020), Franciji (2020) in na prvi letošnji dirki svetovne serije po Združenih arabskih emiratih (2021).



Za zmago na Tirreno - Adriatico je ugnal Belgijca Wouta Van Aerta (Jumbo-Visma), ki je na koncu zaostal 1:02 minute. Tretje mesto v skupnem seštevku je osvojil Španec Mikel Landa, ki je za zmagovalcem zaostal 3:57 minute.



Prednost je Pogačar ubranil na zaključnem kronometru po San Benedettu del Trontu in znova dokazal, da je tudi v tej disciplini vse boljši. Za zmagovalcem Van Aertom je na četrtem mestu s časom 11:19 zaostal 13 sekund. Presenetljivo je poraz doživel Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), ki je pred tem dobil kar osem zaporednih voženj na čas.



Tokrat je bil Italijan tretji z zaostankom enajstih sekund. Drugi je bil Švicar Stefan Küng (Groupama-FDJ), ki je za Van Aertom zaostal šest sekund.



Pogačar je zmago na prestižni dirki za Neptunov trizob tlakoval minuli konec tedna, ko je dobil kraljevsko etapo na Prato di Tivo, dan kasneje pa je specialistu za enodnevne dirke Van Aertu vzel še 40 sekund v peti etapi s številnimi kratkimi in strmimi vzponi.

