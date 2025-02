Noro! Nika Prevc še do pete zaporedne zmage v svetovnem pokalu

Slovenska skakalka Nika Prevc (248,4 točke) je prepričljiva zmagovalka prve od dveh tekem svetovnega pokala ta konec tedna v avstrijskem Hinzenbachu. Drugo mesto je zasedla Nemka Selina Freitag (240,5), tretje pa domačinka Jacqueline Seifriedsberger (231,1).

Še tri Slovenke so osvojile točke

Nika Prevc je bila že po prvi seriji prepričljivo vodilna s slabimi sedmimi točkami prednosti pred Freitag. V drugi seriji z dolgimi skoki je nato Nemka pred 19-letnico postavila velik izziv, a je bila temu najboljša skakalka to zimo več kot kos.

S sijajnimi ocenami, prejela je same 19-ice, je ob 89 m dolgem skoku prednost celo malce povišala in prišla do pete zaporedne zmage v svetovnem pokalu. To je bila že njena deseta zmaga v sezoni, skupno pa v karieri že 17.

Tudi v skupnem seštevku se je šest tekem pred koncem še dodatno približala drugemu zaporednemu velikemu kristalnemu globusu. Zdaj ima Prevc pred Nemko Katharino Schmid, ki je bila danes deveta, že 391 točk naskoka.

Od Slovenk so danes točke osvojile še tri skakalke. Tina Erzar (170,9) je bila 25., Katra Komar (160) 27. in Taja Sitar (147,4) 29.