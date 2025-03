Noro! Poglejte, kaj jim je delal Dončić! (FOTO in VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Los Angeles Lakers v rednem delu severnoameriške lige NBA premagal Denver Nuggets s 120:108. Za tretjo zmago v nizu Jezernikov je po vroči prvi četrtini dvoboj končal z 31 točkami, devetimi skoki in sedmimi asistencami. Vlatko Čančar je za Denver dosegel dve točki, osem skokov in tri asistence.

Dončić je že v prvi četrtini svoji ekipi, ta je znova pogrešala LeBrona Jamesa, pomagal do velike prednosti, potem ko je v njej dosegel kar 21 od svojih 31 točk. Tudi soigralci so bili zelo natančni, kar je botrovalo k izidu 46:29 po prvih 12 minutah.

Tudi v nadaljevanju se je prednost domačih višala in sredi druge četrtine znašala 28 točk. Do polčasa so Nuggets, pri katerih nista igrala prva zvezdnika Nikola Jokić in Jamal Murray, omilili zaostanek in se v drugi del podali z -14.

Odločilen je bil konec tretje četrtine, v kateri so domači z delnim izidom 18:3 znova povedli za 28 točk. Posledično je Dončić zadnjo četrtino presedel na klopi, Denver pa je le ublažil poraz na znosnih 12 točk.

Dončić je dvoboj končal z 31 točkami, devetimi skoki, sedmimi asistencami ter dvema ukradenima žogama, pri čemer jih je šest izgubil. Iz igre je zadel deset od 21 metov, od tega štiri od devetih za tri točke. Proste mete je metal 70-odstotno.

Austin Reaves je za Lakers dosegel 22 točk in osem asistenc, še štirje igralci pa so presegli dvomestno število točk.

Jezerniki so z razmerjem zmag in porazov 43-25 skočili na tretje mesto zahodne konference. Pred njimi so Houston Rockets (45-25), za njimi pa zdaj ponovno Nuggets (44-26) in Memphis Grizzlies (43-27).

Dončić bo znova na delu v naslednji noči, ko bo z Lakers v svoji dvorani gostil še Milwaukee Bucks.