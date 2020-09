Nora dirka senzacionalno Gaslyju

Zmaga Micka Schumacherja

V Monzi se je po dolgem času na vrhu semaforja rezultatov znova znašel priimek Schumacher. Na sobotni dirki formule 2 se je namreč zmage, svoje druge v tem tekmovanju po lanskem podvigu na Hungaroringu, veselil Mick Schumacher (Prema Racing), sin sedemkratnega svetovnega prvaka v kraljevskem avtomobilističnem razredu Michaela Schumacherja. Na včerajšnji sprinterski preizkušnji je bil 21-letni Nemec tretji, v skupni razvrstitvi pa se je prebil že na drugo mesto. V vodstvu ostaja zmagovalec druge dirke v Monzi, Britanec Callum Ilott (UNI-Virtuosi).

Na veliki nagradi Italije, osmi letošnji dirki za svetovno prvenstvo v formuli 1, je vse kazalo na novo zmagoslavje Mercedesa. Zvezdnika nemškega moštvainsta bila namreč v sobotnih kvalifikacijah v Monzi toliko hitrejša od zasledovalcev – tretjeuvrščenega Španca(McLaren) sta namreč z novima rekordoma proge in najhitreje odpeljanima krogoma v zgodovini kraljevskega avtomobilističnega razreda (s povprečno hitrostjo več kot 264 km/h) prehitela skoraj za sekundo –, da bi se lahko na poti do dvojne zmage ustavila le sama. Ali tehnični okvari, na kar pa tekmeci – glede na dosedanjo zanesljivost črnih puščic – verjetno niti pomislili niso. Toda včeraj je šlo Mercedesu narobe prav vse, kar je lahko šlo po zlu. Bottas je po slabšem startu in težavah v uvodnem krogu, v katerem je z drugega položaja zdrsnil na šesto mesto, dolgo tarnal, da njegov dirkalnik ne leti kot običajno, zaradi česar ni mogel iztržiti več od petega mesta. Favorizirani Hamilton, ki je prepričljivo vodil skoraj polovico dirke, pa si je privoščil spodrsljaj, ko je v 25. krogu po hudi nesreči Ferrarijevega aduta, ki je pri približno 260 km/h silovito trčil v zaščitno ogrado, prezrl rdečo luč in zavil v bokse po nove gume. Zaradi tega je moral po novem (stoječem) startu velike nagrade Italije opraviti še 10-sekundni kazenski postanek, po katerem je povsem nazadoval in se je nato prebil do sedmega mesta. Mercedesovo kalvarijo je s pridom unovčil Francoz(AlphaTauri), ki je vse naredil pravilno in senzacionalno zmagal tik pred Sainzem in Kanadčanom(Racing Point). »To je neverjetno! Če sem iskren, sploh še nisem dojel, kaj mi je uspelo. To je bila res nora dirka, med katero sem si želel čim bolje izkoristiti prekinitev. A na to, da bi lahko zmagal, si seveda nisem drznil niti pomisliti,« je po krstni zmagi kar žarel od silnega navdušenja 24-letni dirkač iz Rouena, prvi francoski zmagovalec v formuli 1 po, ki je leta 1996 podobno presenetljivo v svojo korist odločil dirko v Monte Carlu. Naslednja preizkušnja bo že to nedeljo v Mugellu.